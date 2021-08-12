【披荊斬棘的哥哥】言承旭、陳小春當眾示愛 黃貫中《不再猶豫》引發回憶殺 奪首輪VIP

熟男旋風來襲，全新音樂競技節目《披荊斬棘的哥哥》今日正式首播！節目中33位在演藝界各領風騷的哥哥，將於三個月內透過舞蹈、樂器、演唱等各種形式挑戰七場演唱會，並爭取組成合共17人的全能唱演家族。其中「Band界教父」黃貫中（Paul）和武打巨星張晉首集表現亮眼，前者更以一曲《不再猶豫》引發回憶殺，再創光輝歲月！

全新音樂競技節目《披荊斬棘的哥哥》今日正式首播，其中「Band界教父」黃貫中（Paul）以一曲《不再猶豫》引發回憶殺，再創光輝歲月！

入行三十六年、自帶大哥光環的黃貫中，首集登場旋即撼動全場哥哥，不但獲「道明寺」言承旭當眾示愛：「我很喜歡你的歌！」就連陳小春也羨慕直喊：「我想搞搖滾，因為難得跟黃貫中同台！」面對弟弟們的連番讚美，Paul卻謙虛表示：「我的年齡是大哥，但是我很多事情都不懂，永遠拿著一把結他，我只是一個小小的結他手。站在巔峰上有甚麼意思？不真實、也不代表甚麼，我需要不停地戰鬥、不停地尋找、不停地挑戰自己，這樣的人生才有味道。」

黃貫中獲「道明寺」言承旭當眾示愛：「我很喜歡你的歌！」

就連陳小春也羨慕直喊：「我想搞搖滾，因為難得跟黃貫中同台！」

朱茵微博派嬲

經過簡單的自我介紹後，33位哥哥被分成八組，並需要在兩天內準備表演，然後在一千名觀眾前登上初舞台。其中Paul與著名搖滾樂隊主音陳輝、張奇和瑞奇組成唱樂組，誓要以搖滾樂征服觀眾！得到愛妻朱茵和女兒的越洋打氣後，Paul隨即帶來撼人心魄的《不再猶豫》，還引發全體哥哥大合唱，最後更被現場觀眾票選為團隊中的VIP，令他直呼高興。不過老婆朱茵卻在微博「興師問罪」，全因Paul在節目上笑言結他才是自己老婆，令一眾網民笑指Paul「納妾了」、「等著挨打」！

朱茵在微博向老公黃貫中問罪！

張晉舞劍突圍

另外，動作巨星張晉亦有現身《披荊斬棘的哥哥》，希望藉此展現能歌善舞的另一面，老婆蔡少芬（Ada）為了支持丈夫還隔空獻吻：「張晉啊，呈現給每一個人看見，你不只是會演戲、會打，還可以唱歌，還可以跳舞！我愛你，我們都愛死你！」最終獲分配到唱跳組的張晉，以長馬尾和古裝造型在一眾哥哥中突圍而出，又以穩定唱功重新演繹哥哥張國榮的經典名曲《倩女幽魂》，期後更配上花式劍術，展現剛柔並重的一面。稍後他與尹正、劉迦、李響和敖犬等人合唱草蜢名作《失戀陣線聯盟》，精彩絕倫的演出不但為張晉拿下VIP，主持人更誠邀他們參與跨年表演！據悉一眾哥哥將於明天播出的最新一集中爭奪表演歌曲，張晉更疑似成功搶歌！想一睹熟男魅力，就要留意明天播出的《哥哥》了。

動作巨星張晉亦有現身《披荊斬棘的哥哥》，希望藉此展現能歌善舞的另一面。