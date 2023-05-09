【Neway 母親節呈獻】5月逢星期日 女士唱K一律半價！

5月14日就是母親節，為向各位母親致敬，Neway誠意推出母親節優惠！5月逢星期日，各位女士可專享人頭費半價，全港分店都適用！快點致電各分店訂房，為偉大的媽媽獻唱《真的愛妳》吧！

受條及款細

女士專享人頭費半價優惠

此優惠祇限於香港特別行政區Neway CEO 分店（小編已致電Neway查詢，全港分店都適用）

此優惠需預早一日訂房

此優惠不能與其他優惠同時使用

另收取加一服務費

此優惠不適用於K-Lunch時段

優惠日期7/5/2023、14/5/2023、21/5/2023及28/5 /2023 （五月份每個星期日）

如有任何爭議，Neway CEO保留最終決策權

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圖片及資料來源：Neway官方網站