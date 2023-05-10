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雀巢首度聯乘Miffy 推出5款限定餐碟 即日起可供換購

by editorial

雀巢牛奶公司乳酪產品今次首度與Miffy合作，推出產品換領推廣，今次共有5款設計色彩明亮繽紛的Miffy甜甜限定餐碟，以Miffy的可愛模樣陪伴大家用餐之餘又可打卡。5款餐碟分別在指定惠康及百佳超市、或OK及7-11便利店及HKTVMALL可以換領。Miffy甜甜限定餐碟包括兩款8吋圓碟及三款Miffy造型點心碟，設計實用精緻。圓碟Miffy分別帶上彩色小花及斑爛小兔；Miffy造型點心碟分別有身穿黃、橙和綠色裙的Miffy，鮮艷奪目！5款餐碟分別在指定惠康及百佳超市、或OK及7-11便利店及HKTVMALL開始換購，數量有限，換完即止！

8吋圓碟：5月12至25日，於指定惠康及百佳超市購買任何雀巢牛奶公司乳酪產品滿$20，即可加$45換購萌爆Miffy甜甜限定圓形餐碟一件。
由即日起至6月6日（7-11）和5月11至6月7日（OK），於7-Eleven及OK購買任何雀巢牛奶公司乳酪滿$20， 即可加$45換購一件；即日起至6月6日，於HKTVMALL購買任何雀巢牛奶公司乳酪滿$50， 即可加$25換購一件。

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