So Ching宣佈退出COLLAR 「我仍未能完全適應幕前工作」

COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）的舞蹈員男友阿Mo（李啟言），去年7月於MIRROR紅館演唱會意外中受傷，So Ching自此極少與其他隊友同台演出，即使COLLAR早前於CHILL CLUB頒獎禮贏得女新人金獎、組合銅獎，So Ching都未有現身。直至今早(10日) ﹐So Ching退出COLLAR的消息不斷流傳，正當MakerVille向傳媒表示今午將召開記者會，So Ching以長文宣佈正式退出COLLAR。

So Ching撰長文 宣佈退出COLLAR

So Ching提到「自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，」每段來回急症室、醫院的畫面一直烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。自從阿Mo發生意外後，So Ching曾經一度放下工作調整及照顧男友，最後她於今年1月1日的商台叱咤頒獎禮現身重新歸隊工作，惟她認為自己仍未能完全適應幕前工作，故此決定退團。

過去10個月以來雖然對So Ching來說並不容易，但她感受到大家的不離不棄，大家用溫暖的文字與說話為她打氣，「我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態，我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。」So Ching表示自己將會於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，最後她感謝各單位及成員們對她的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容她在此向大家表達歉意。

So Ching聲明全文如下：

「各位朋友：

自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。

在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出 COLLAR。

過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。

我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。

感謝各單位及成員們對我的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，感謝公司給予我足夠的空間去追求想做的事。在對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意。

最後，要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。

很感恩一直有你們陪伴

謝謝大家。」