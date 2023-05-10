Doki Doki動之市集 5.13及5.14西貢舉行｜竉物領養工作坊＋音樂表演

OneDegree龜鳥保險呈獻：Doki Doki動之市集將於5月13日和5月14日 （星期六及日），一連兩日假西貢The Kungers舉行，市集內將特設寵物領養、動物按摩工作坊、寵物café、動物食物銀行、生活市集及音樂表演等，並將限定派發寵物商店現金券及西貢散步地圖，同場更有OneDegree龜鳥保險市集限定優惠，誠意邀請大家與寵物一起參與，共渡一個寫意周未！

OneDegree設攤位與主子即影即有 同時提供龜鳥保險市集低至七折限定優惠

活動期間前往OneDegree的攤位，飼主可與各位主子拍攝即影即有相片，留下與主子外出遊玩的美好回憶！一直致力關注和保護寵物健康和福祉的本港領先虛擬保險公司OneDegree，深明無論寵物是什麼品種，對主人來說都是無價寶。珍禽異獸的醫療費用難以估計，因此OneDegree最近首推全港唯一龜鳥類寵物保險，提供涵蓋多達68種鳥類及53種龜類的寵物保險，為主人提供更全面的保障。

於Doki Doki動之市集活動期間更會推出龜鳥保險限定優惠，低至七折。狗狗和貓貓當然不會「失寵」，兩天市集期間亦會有保費優惠提供，低至六五折！（優惠受條款及細則約束，詳情請參閱www.onedegree.hk）。

活動推介

OneDegree攤位送主子即影即有照片

OneDegree將提供現場即影即有服務，飼主與主子可留下外出遊玩的美好回憶，費用全免！

鳥類教育工作坊

雀鳥救援社企Feather Protection 將分享照顧及保育鳥類的心得，宣揚對動物不買、不賣、不離、不棄的訊息。

寵物領養

「愛領養動物中心」及「兔廬」將會舉辦領養活動，同時教育大眾飼養動物的觀念及責任，推廣正確飼育資料，減少棄養。以正面方法及思想改善大眾對流浪及棄養動物的誤解，協助大眾和動物和諧相處。

動物按摩工作坊

由「毛毛元氣館」的專業寵物按摩治療師為寵物提供免費體檢，並即場教授一眾奴才為主子按摩。

寵物café 及動物食物銀行

於Kakato主理的寵物café，毛孩們可品嚐到不同口味的鮮食罐，同場加映Animal Furdel Award 2023拉票活動。另設有食物銀行收集點，可將罐罐安排捐贈到不同動物組織，提倡以愛和包容的心去善待動物。

音樂表演

本地音樂組合Tonick、Nowhereboys、Turbulent將特別現身市集表演，讓主人及寵物仿如置身音樂會中，享受一個充滿節奏感的下午。

5月13日（星期六）

• 4:30pm: Turbulent

• 5:00pm: Tonick

5月14日（星期日）

• 4:30pm: Turbulent

• 5:00pm: Nowhere Boys

生活市集（部分攤檔）

攤檔 活動內容 Festa Production 寵物攝影 MMM PETHK 寵物飾物 Merlot 母親節時尚花藝系列和鮮花產品 香料案內所 萬用醬料、辣椒油 BeHave 正能量治療、靈性體驗活動及產品 Crew 灣仔醉醺（最Fun）嘅咖啡店 EINU元在舘 刺青 、占卜及樹洞服務 ON HSM 寵物 X 主人各款親子裝 Ooolif 身心靈療癒選物 PETSTUDIOHK 毛孩工作室客製寵物插畫 品鱻 Fischen 優質進口零食及飲品 夢妮妲 塔羅、解夢、動物傳心

Doki Doki動之市集簡介：