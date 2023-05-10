Doki Doki動之市集 5.13及5.14西貢舉行｜竉物領養工作坊＋音樂表演
OneDegree龜鳥保險呈獻：Doki Doki動之市集將於5月13日和5月14日 （星期六及日），一連兩日假西貢The Kungers舉行，市集內將特設寵物領養、動物按摩工作坊、寵物café、動物食物銀行、生活市集及音樂表演等，並將限定派發寵物商店現金券及西貢散步地圖，同場更有OneDegree龜鳥保險市集限定優惠，誠意邀請大家與寵物一起參與，共渡一個寫意周未！
OneDegree設攤位與主子即影即有 同時提供龜鳥保險市集低至七折限定優惠
活動期間前往OneDegree的攤位，飼主可與各位主子拍攝即影即有相片，留下與主子外出遊玩的美好回憶！一直致力關注和保護寵物健康和福祉的本港領先虛擬保險公司OneDegree，深明無論寵物是什麼品種，對主人來說都是無價寶。珍禽異獸的醫療費用難以估計，因此OneDegree最近首推全港唯一龜鳥類寵物保險，提供涵蓋多達68種鳥類及53種龜類的寵物保險，為主人提供更全面的保障。
於Doki Doki動之市集活動期間更會推出龜鳥保險限定優惠，低至七折。狗狗和貓貓當然不會「失寵」，兩天市集期間亦會有保費優惠提供，低至六五折！（優惠受條款及細則約束，詳情請參閱www.onedegree.hk）。
活動推介
- OneDegree攤位送主子即影即有照片
- 鳥類教育工作坊
- 寵物領養
- 動物按摩工作坊
- 寵物café 及動物食物銀行
- 音樂表演
5月13日（星期六）
• 4:30pm: Turbulent
• 5:00pm: Tonick
5月14日（星期日）
• 4:30pm: Turbulent
• 5:00pm: Nowhere Boys
生活市集（部分攤檔）
|攤檔
|活動內容
|Festa Production
|寵物攝影
|MMM PETHK
|寵物飾物
|Merlot
|母親節時尚花藝系列和鮮花產品
|香料案內所
|萬用醬料、辣椒油
|BeHave
|正能量治療、靈性體驗活動及產品
|Crew
|灣仔醉醺（最Fun）嘅咖啡店
|EINU元在舘
|刺青 、占卜及樹洞服務
|ON HSM
|寵物 X 主人各款親子裝
|Ooolif
|身心靈療癒選物
|PETSTUDIOHK
|毛孩工作室客製寵物插畫
|品鱻 Fischen
|優質進口零食及飲品
|夢妮妲
|塔羅、解夢、動物傳心
Doki Doki動之市集簡介：
- 日期 2023年5月13日及14日（星期六及星期日）
- 時間 中午12時至下午6時
- 地點 The Kungers（西貢普通道30號）
- 詳情請瀏覽 Doki Doki動の市集IG 、 OneDegree IG