中環｜素食快餐店WOW Burger開幕 $78食松露漢堡＋健康無乳製品奶昔

近幾年愈來愈多人加入健康飲食行列，不少餐廳甚至會提供素食或有機食品，惟大人細路都喜愛的快餐卻予人不健康的形象，不過今次或者會破舊立新，因為主打素食的快餐店WOW Burger首度於香港開店，選址中環怡和大廈，為各位提供素食漢堡、炸物和不含乳製品的奶昔，素食人士又多個新落腳點！

WOW Burger 菜單注入了現代元素和香港風味，使用自家廠房新鮮製造招牌肉扒，而每個漢堡更擁有20克蛋白質！餐廳提供多款漢堡，包括WOW芝士漢堡（$68），餡料使用了鮮嫩多汁的「無牛」肉扒、美式芝士、酸青瓜和秘製醬汁，漢堡包口感鬆酥。WOW「雞肉」漢堡（$68）和帶有微辣的WOW辣味「雞肉」漢堡（$78）則含有瑞士芝士、香炒蘑菇、火箭菜。

WOW「雞肉」漢堡（$68）

WOW松露漢堡($78)

WOW 元氣漢堡（$78）

除漢堡外，餐廳也有多款口味的奶昔和小食，例如招牌波浪薯條（$35）和脆薯寶（$35），外皮香脆裡面軟糯。各位也可以在任何一款小食上加上 WOW Burger 的自家製芝士醬($15)，或加配調味粉 ($5)，包括有麻辣、酸忌廉洋蔥、燒烤及紫菜4款口味。

招牌波浪薯條（$35）

餐廳的無乳糖奶昔（$45）由不含乳製成份的雪糕和燕麥奶製成，3種口味包括雲呢拿、朱古力口味和港式奶茶口味。

無乳糖奶昔（$45）

WOW Burger

時間：1100-2130（周日除外）

地址：中環康樂廣場1號怡和大廈LG樓 9A 號舖 BaseHall 01

電話：9408 0677

IG：@wowburgerhk