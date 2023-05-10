泥鯭寸姜濤風波 RubberBand發聲明：「對於隊友近日失言而引起的風波，我們感到非常抱歉。」

ViuTV《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》雖然早已完結，但當晚無論是現場音響、流程或者賽果都引起爭議，其中獲頒「年度樂隊」銀獎的RubberBand未有出席頌獎禮，但鼓手黎萬宏（泥鯭）似乎相當留意節目，更不停於社交平台出post，疑是暗寸MIRROR成員姜濤！連日來雙方支持者戰火四起，RubberBand今（10日）終發聲明，為隊友失言引起的風波致歉。

泥鯭連環出post狂寸姜濤

事緣當晚姜濤獲得「年度男歌手」銀獎後，在台上發表得獎感言，逐一向MIRROR 11位隊友講出心底話，但泥鯭似乎對姜濤一番話未敢苟同，在社交平台多次出post，寫下「頒唔尷尬，攞唔尷尬，唯有睇嘅尷尬」﹑「𠵱家諗返當年亞太區最受歡迎男歌手真係”實至名歸”」﹑甚至爆粗指「多謝說話定係”鼓勵”說話？﹗WT_？﹗係迷short _ 咗？﹗修哥都講唔出口啦…」﹑「唱好啲歌先做呢啲小動作啦 #全晚最啱聽嘅評語」等留言。

姜濤在台上的感言引起熱議

RubberBand鼓手泥鯭

事後不少姜濤支持者留言怒罵泥鯭，指他身為前輩批評後輩的行為「小家」，但同時亦有人形容泥鯭「講真話」，雙方各執一詞。不過泥鯭一於少理，更將自己的發文截圖加上藍白封條，封條有「鏡安公署」四個字，表示「與有榮焉」。

RubberBand發道歉聲明

直至剛才，Rubberband在網上發聲明，「對於隊友近日失言而引起的風波，我們感到非常抱歉。」表示經隊友討論後反思甚多，堅信言論自由應該存在的同時，也要明白表達手法、尊重不同聲音的重要性。

最後，Rubberband對於事件引起擾攘爭持、以及浪費了公共媒體資源，向受牽連單位及人士致歉。