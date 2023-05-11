實力老字號︱香薰手作愛好者勝地！上環「兆成行」抵買酒店同款香氛

位於上環蘇杭街一間門面簡單的「兆成行」，專門售賣香薰油、按摩油、基底油、防潮珠等化妝品及工業原料，每每經過都見到店內人頭湧湧。原來，這間開業逾60年的老字號近日成為內地遊客的熱點，店家主打知名酒店同款香薰油大受歡迎，成為必買手信之一。

店內的金漆招牌甚為懷舊。

就連香薰油都分了不同級別。

兆成行的產品如同門面一樣，包裝簡約且帶點復古感覺，價錢亦相宜，卻是真材實料。各式產品的原料從法國、澳州、英國、日本、美國及印度等地方進口，香薰油透過精心調配，而且100%天然成份含有不同功效。

香薰油的香味種類逾數十種，方便大家配搭調配喜歡的味道。

平時我們走進不同酒店或是大型商場時，總會聞到不同香氣，令人印象深刻，但往往想找到相同氣味便非常不容易。不過，兆成行的香薰油還原了知名酒店的味道，如半島酒店、文華東方酒店、四季酒店，甚至連K11 Musea的味道都可以找得到，亦是大家慕名而來購買的產品，而且價錢親民，$80至$120不等便能入手50ml份量，深受本地甚至內地、外國遊客歡迎。香薰油一般可加入香薰機或擴香石使用，若是想透過藤枝擴香，店家表示以1比20的份量混合乙醇（75%酒精）使能有助揮發使用。

大熱產品絕對是酒店香薰系列（$80至$120不等），包括喜來登酒店、馬可勃羅酒店、朗廷酒店、麗思卡爾頓酒店等知名酒店，相宜價錢便可以讓家中充滿香味。

店內仍然使用舊式收銀機，別有一番懷舊風味。

兆成行熱賣產品之一的推拿通淋巴香薰按摩油（HK$118/238ml）。

各式各樣的香薰油用紅蓋啡瓶盛載，一整排甚為壯觀，大家亦可以打開聞一聞，方便找到心水香氣。除了香薰油之外，兆成行亦有販賣精油、基底油、蠟燭原料、化妝品原料、製皂原料，方便愛好自製蠟燭、肥皂或化妝品的手作之人「入貨」製作自家產品。兆成行日常已經不乏人潮，最近經過「小紅書」介紹後，更是人流不絕，大家想購買喜歡的香薰油或產品或許要花上時間。

兆成行亦有出售不同的原料及基底油。

兆成行的透明質酸保濕玫瑰精華液（HK$178/50 ml），可達到保濕、緊緻、活化皮膚，產品性質溫和適合各種膚質。

兆成行另一皇牌產品「保濕滋潤緊緻嬌嫩玉蘭面霜」（HK$128/100ml），能防止皮膚乾燥，深層滋潤肌膚，面部、頸部或其皮膚均可使用。

由於店內面積有限，所以貼出告示表示每次只限8人入內，而且不接受支付寶、微信、信用卡支付。

兆成行

地址：上環蘇杭街130A地舖

營業時間：星期一至六0930-1730；星期日休息

電話：2544 5964/2544 1007