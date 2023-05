容祖兒代言「位元堂」皇牌產品 分享有效保養秘笈

樂壇天后 容祖兒 (Joey)將於7月回歸香港舉行33場演唱會,一眾樂迷都相當期待。最近百年香港中成藥品牌「位元堂」更邀得Joey為皇牌產品「野生蟲草皇強肺通」擔任星級代言人,Joey拍攝廣告期間分享獨門養生秘訣,並透露全靠容媽媽一雙巧手超前部署,為她儲備健康資產,迎接人生黃金期。

Joey表示:「我對於代言產品好有要求,每一次都會親身試用,今次試完呢個保健品,發現身體有明顯改善,無咁容易攰同病,所以我覺得值得推介畀大家;另外,品牌同我有個共通點,就係『歷史悠久』,但係仍然喜歡破舊立新,因而促成今次合作;我亦希望透過自身分享,鼓勵大家關注健康。」

疫情放緩,Joey早前忙於籌備《Eternity 容祖兒演唱會》,即使過著忙碌生活也依然精神奕奕,她笑言保養秘笈相當簡單:「做運動之餘亦要配合飲食,我哋成日都話『You are what you eat』(人如其食),所以一定要食一啲對身體有益嘅產品;另外,我最鍾意飲薏米水,因為可以去水腫。」提到鼻敏感成為現代人的文明病,尤其季節交替最易發病,Joey表示全賴「私家看護」——容媽媽貼身照顧,助她時刻保持最佳狀態:「轉天氣、或者空氣污濁,我先會出現流鼻水同鼻敏感症狀,所以我嘅身體都算唔錯!全靠媽咪幫手,因為佢咁多年嚟都會燉冬蟲草同舞茸畀我食,令到我嘅身體好似儲錢咁,不知不覺間累積咗好多抵抗力。」

臨近母親節,Joey想以行動慰勞容媽媽:「媽咪同我好似,我哋唔係過時過節就要送大禮嘅人,不過每一年我都會送花畀佢,因為我覺得無女人唔鍾意收花,哈哈!其實唔只母親節,我希望媽咪每一日都有強健體魄,因為我依家會喺唔同嘅地方開騷,好想佢可以親眼見證,所以一定要身體健康!比起買靚衫畀佢,我更著重佢嘅健康同埋抵抗力,亦都會喺呢方面花心思。」