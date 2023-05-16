金色不如帰全新餐單 鮮味螃蟹湯拉麵及黃金蟹肉餃子

連續5年奪得東京米芝蓮一星的人氣拉麵店「金色不如帰」，最近推出全新限定螃蟹湯拉麵，嚴選優質三星蟹混合秘製雞清湯，帶出螃蟹鮮味，現時更推出限時套餐優惠，只需$198就可以品嚐到螃蟹湯拉麵及黃金蟹肉餃子（總值$236），優惠低至83折！

螃蟹湯拉麵 $148 ： 嚴選優質三星蟹混合秘製雞清湯，可分為蟹油、蟹醬、蟹湯、雞湯4個部分，湯底微咸帶甜，每口都能嚐到香濃蟹味，再配上味道清新的檸檬、細滑奶油和新鮮茄蓉襯托蟹肉，再用秘製醬油預先醃製的慢煮豚肉叉燒。

黃金蟹肉餃子 $88 ：蟹肉與豬肉比例1:1，再加入蠔菇提升味道和層次。

其他精選拉麵

白豚骨拉麵 ：豚骨湯底經過最少8小時慢火熬製，湯底同時加入日本醬油及魚介，配上炸紫洋蔥粒及以秘製醬油預先醃製的豚肉。

貝汁醬油拉麵：湯底加入每日新鮮運送的大蜆熬製而成的秘製蜆湯，混合豚骨湯及清魚湯三重湯底，上枱前加入3款廚師自家製醬料，包括黑松露醬、牛肝菌粉及牛肝菌油，再配合醬油蒸煮豚肉片。

豚骨辛拉麵： 自家豚骨湯底熬足8小時，再加入特調辛辣醬油及辣豚肉碎，多種不同辣椒油、辣椒粉和韭菜。

金色不如帰

時間：1100-2200（周一至四）、1100-2230（周五至日及公眾假期）

地址：中環金融街八號國際金融中心商場3樓3020舖

電話：6333 8036