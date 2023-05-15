泥鯭網上疑嘲諷姜濤 AK：他可能想給姜濤更好的意見

MIRROR成員AK江𤒹生（Anson Kong）與陳卓賢 (Ian)，聯同陳蕾表演的拉闊音樂會，昨晚於亞洲國際博覽館圓滿結束。表演完畢後，對於MIRROR隊友姜濤與Alton（王智德）最近先後出現風波，作為副隊長的AK在受訪時開腔回應。

AK昨晚與Ian、陳蕾於拉闊音樂會表演。（instagram@cr881903）

早前RubberBand鼓手泥鯭於網上連番發表言論，令外界推測疑似諷刺姜濤在CHILL CLUB頒獎禮致謝詞，掀起一陣風波。就此事件，AK認為每個人也有權利發表感受，姜濤亦如是：「那是屬於他的時刻，他便對我們說出他的心底話，當然我們不知道會不會影響他人。如果流程上有阻礙他人，我們都要說聲不好意思。」至於RubberBan就泥鯭激進言論而道歉，AK直言有點嚴重，「泥鯭前輩都是覺得姜濤於呢個場合說可能不太適合，可能再想想會好一點，可能他想給姜濤更好的意見，他才這樣說，大家不需要太關注這件事。」

泥鯭早前於網上發表疑似暗諷姜濤言論，掀起一陣風波。（instagram@rubberband）

AK回應指泥鯭為前輩，可能想給姜濤一點意見。（instagram@cr881903）

最近出現風波的不是姜濤一人，Alton同時發生一些負面風波，事緣他於ViuTV節目《勁騎26》其中一集與動物義工一同參與送別浪浪，他的表現被義工們嘲笑。AK被問到Alton最近心情如何，AK不覺得他有異樣，「他沒有跟我說起這件事，我猜他都沒放在心上，因為始終他拍攝時都是盡力做好他的本份，配合節目組的安排。至於之後那些人怎樣說他，Alton亦控制不到。」