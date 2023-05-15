澳門teamLab超自然空間全新作品 沉浸於花朵和雲層之中

澳門teamLab超自然空間，由澳門威尼斯人和來自東京的國際跨越藝術團隊teamLab聯手打造，以往都吸引不少遊客前往參觀。今日官方宣布，由6月1日起澳門teamLab將有3組全新作品空間，以花朵、白雲和茶屋示人，另外，「光之雕刻 — 平面」系列也會有新面貌，帶來更深刻的沉浸感。

3組全新常設作品空間包括「漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體」、「無相之雲，雕塑與生命之間」和「EN TEA HOUSE」（茶屋）。

「漂浮的花園」是由超過8,000朵蘭花構建而成的互動花園，蘭花在半空中綻放，當訪客靠近蘭花簾幕時，花朵便會慢慢漂浮上升形成空間。當進入由花朵形成的空間後，升起的蘭花就會在身後下降。而跟他人相遇時，各位空間更會連接一起，形成一個新的空間。

漂浮的花園── 花朵與我同根同源

「無相之雲」是由巨大的白色團塊形成的雕塑，它可以被粉碎變得渺小，也可以因粘合而變大，就算被破壞，也可以自我修復。

無相之雲，雕塑與生命之間

在參觀「EN TEA HOUSE」時，大家可以手持一個茶碗，於茶碗中倒上茶後，茶中會不斷綻放花朵。拿取茶碗，花朵就會飄散而花瓣則會延展到茶碗之外。而茶碗中茶水量不同，茶水面積大小也會改變花朵的變化。

綻放在茶碗裡那無限宇宙中的花朵

「光之雕刻 – 平面」將於6月1日展出新面貌

澳門teamLab超自然空間

時間：1100-1900

地址：澳門威尼斯人金光會展

門票：www.cotaiticketing.com