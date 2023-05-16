一田購物優惠日 5月24日開鑼 逾萬件貨品低至1折起 ｜家電＋廚具＋美妝用品＋超市美食等
一田購物優惠日｜半年一度的一田購物優惠日又來到！5月24日至6月6日期間，一田全港12間分店及14個特別展場，將連續2星期百貨貨品及超市貨品同步狂減，有3折起日本及環球新鮮及乾貨美食、超抵價$100任選4件美食、日用品自由組合等，激賞優惠浪接浪，即睇詳情！
一田購物優惠日｜ 一連2星期「1折震撼筍貨」、「每日限定優惠」
一直是全城焦點的一田1折震撼筍貨，今次將首次於24/5至6/6兩星期連續登場！
「每日限定優惠」產品一覽：
|5月24日
|Primada快速智能煲
|$168
|5月25日
|Hallmark 24”四輪拉桿喼
|$198
|5月26日
|Senga Mini雙葉塔小涼伴
|$30
|5月27日
|Columbia 350ml 寬咀水樽
|$8.9
|5月28日
|Nutzen慢磨原養機
|$368
|5月29日
|Carl Schmidt Sohn Smart 20cm 易潔平底煎盤
|$68
|5月30日
|Natural Home 浴袍
|$59
|5月31日
|tommee tippee幼兒食物攪拌機
|$109
|6月1日
|le coq sportif 男女裝印花T恤
|$118
|6月2日
|Michelangelo頭部按摩器
|$188
|6月3日
|Bedder zleep冰極枕
|$149
|6月4日
|Tescom超音波震動負離子梳及女士脫毛器
|$56
|6月5日
|Fissler 14cm奶鍋
|$39
|6月6日
|Orlane皇牌B21入門體驗套裝
|$288
除了「1折震撼筍貨」，還有一系列優惠電器：
逾300款國際知名護膚美妝產品/套裝 低至1折起
- Decorte Liposome Advanced 保濕活膚修復精華套裝 $2,100
- Canvas 玫瑰水漾亮澤精華套裝 $995
- Laneige水庫補濕微質酸面霜套裝 $320
- Sulwhasoo全新第6代First Care煥活年輕肌膚套裝 $1,020
- Shiseido Ultimate皇牌免疫力精華組合 $1,050
$169起平掃行李喼
22折起入手名牌廚具
- Suncity 28cm單柄炒鍋連玻璃蓋 $229（1/6限定）
- Visions晶鑽5L 雙耳深鍋送Amber 4件餐具套裝 $699
- 德國孖人Nova Plus 30cm炒鍋送Twin Nova III 16cm 燉鍋 $1,299
3折起掃食材、零食、雜貨
24/5-30/5部分特價產品：
31/5-6/6部分特價產品：
- 澳洲M5和牛扇形板腱火鍋片 $79.9
- 越南急凍OJ珍寶虎蝦仁
- 宇治小山園夾心脆卷(抹茶/焙茶) $26.9
- 熊本肥後蜜瓜 $78
一田購物優惠日，折上折是常識吧！以指定信用卡簽賬，加上YATA-Fans會員優惠，尊享高達13.3%回贈！即鎖定以下多項獨家優惠，做足準備賺住掃貨！
優惠一：滙豐信用卡持卡人尊享優惠 (17/5 – 30/6)
- $50一田現金禮券回贈：
於全線一田 (KONBINI除外) 當日累積簽賬淨額每滿$1,000，即可換領$50一田現金禮券乙張
每位持卡人每日最多限換：10張 (24/5-6/6) 及2張 (17/5-23/5 ; 7/6-30/6) 。
- 滙豐Red信用卡尊享額外「獎賞錢」優惠：
於全線一田單一簽賬淨額滿$200或以上，可於滙豐Reward+獲取1個電子印花，每收集滿3個電子印花，可換領$20「獎賞錢」。(優惠由即日至2023年12月31日，推廣期分為4個階段進行，每個階段最多可享額外$60「獎賞錢」。)
- 指定貨品額外95折優惠 (24/5-6/6)：
店內標有指定信用卡優惠之精選貨品享額外95折。
優惠二：一田信用卡客戶尊享優惠 (24/5 – 6/6)
- $50一田現金優惠券回贈：
於沙田、大埔及荃灣店當日累積簽賬淨額每滿$1,000，即可換領$50一田現金優惠券乙張 (每卡每日最多限換2張) 。
- $30一田現金優惠券回贈：
於旺角、新蒲崗、觀塘、將軍澳、葵芳、屯門、元朗、西環、北角店當日累積簽賬淨額每滿$600，即可換領$30一田現金優惠券乙張 (每卡每日最多限換2張) 。
- 指定貨品額外95折優惠：
店內標有指定信用卡優惠之精選貨品享額外95折。
優惠三：YATA-Fans 會員尊享優惠 (24/5 – 6/6)
- 5X積分賞：
單次購買化妝專櫃產品淨值滿$2,000，即享5X積分 (每位會員最多可享額外30,000分)。
- 額外$200電子優惠券：
累積消費每滿$3,000，額外送$100電子優惠券乙張 (每位會員最多可獲2張)。
- 會員尊享換購限定貨品：
指定積分加超抵價換購指定貨品。