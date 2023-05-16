一田購物優惠日 5月24日開鑼 逾萬件貨品低至1折起 ｜家電＋廚具＋美妝用品＋超市美食等

一田購物優惠日｜半年一度的一田購物優惠日又來到！5月24日至6月6日期間，一田全港12間分店及14個特別展場，將連續2星期百貨貨品及超市貨品同步狂減，有3折起日本及環球新鮮及乾貨美食、超抵價$100任選4件美食、日用品自由組合等，激賞優惠浪接浪，即睇詳情！

一田購物優惠日｜ 一連2星期「1折震撼筍貨」、「每日限定優惠」

一直是全城焦點的一田1折震撼筍貨，今次將首次於24/5至6/6兩星期連續登場！

Primada快速智能煲 $168(1折) （24/5首日限定）

Hallmark 24”四輪拉桿喼 $198（25/5限定）

Nutzen慢磨原養機 $368（28/5限定）

「每日限定優惠」產品一覽：

5月24日 Primada快速智能煲 $168 5月25日 Hallmark 24”四輪拉桿喼 $198 5月26日 Senga Mini雙葉塔小涼伴 $30 5月27日 Columbia 350ml 寬咀水樽 $8.9 5月28日 Nutzen慢磨原養機 $368 5月29日 Carl Schmidt Sohn Smart 20cm 易潔平底煎盤 $68 5月30日 Natural Home 浴袍 $59 5月31日 tommee tippee幼兒食物攪拌機 $109 6月1日 le coq sportif 男女裝印花T恤 $118 6月2日 Michelangelo頭部按摩器 $188 6月3日 Bedder zleep冰極枕 $149 6月4日 Tescom超音波震動負離子梳及女士脫毛器 $56 6月5日 Fissler 14cm奶鍋 $39 6月6日 Orlane皇牌B21入門體驗套裝 $288

除了「1折震撼筍貨」，還有一系列優惠電器：

Toshiba 3/4匹窗口式冷氣機 $2,198（6折）

Dyson Supersonic™ 托帕石橙紅期間限定色風筒配精美禮盒 $2,980（81折）

唐老鴨手提無線吸塵器 $520（52折）

Metz 55” Android OLED Smart TV $4,980（26/5限定）

逾300款國際知名護膚美妝產品/套裝 低至1折起

Clinique Laser淡斑去印精華套裝 $810（24/5限定）

babo護膚級礦物防曬乳液SPF50 $97.5（25/5限定）

Sofina潤白美肌防曬乳液套裝 $430

Decorte Liposome Advanced 保濕活膚修復精華套裝 $2,100

Canvas 玫瑰水漾亮澤精華套裝 $995

Laneige水庫補濕微質酸面霜套裝 $320

Sulwhasoo全新第6代First Care煥活年輕肌膚套裝 $1,020

Shiseido Ultimate皇牌免疫力精華組合 $1,050

$169起平掃行李喼

ELLE 20”四輪拉桿喼 $169（28/5限定）

Delsey 30” 四輪拉桿喼 $1,150（58折）

Hallmark 28” 四輪拉桿喼 $799（43折）

22折起入手名牌廚具

Nippon Kitchen 22cm不鏽鋼雪平鍋連白楊木多用途刀 $238（22折，28/5限定）

Staub 16cm(1.8L) 飯鍋 $999（4折）

Suncity 28cm單柄炒鍋連玻璃蓋 $229（1/6限定）

Visions晶鑽5L 雙耳深鍋送Amber 4件餐具套裝 $699

德國孖人Nova Plus 30cm炒鍋送Twin Nova III 16cm 燉鍋 $1,299

3折起掃食材、零食、雜貨

24/5-30/5部分特價產品：

日本廣島蠔 2L $128（69折）

日本刺身帶子 3S $268（69折）

紐西蘭急凍羊架 $199（8折）

31/5-6/6部分特價產品：

澳洲M5和牛扇形板腱火鍋片 $79.9

越南急凍OJ珍寶虎蝦仁

宇治小山園夾心脆卷(抹茶/焙茶) $26.9

熊本肥後蜜瓜 $78

一田購物優惠日，折上折是常識吧！以指定信用卡簽賬，加上YATA-Fans會員優惠，尊享高達13.3%回贈！即鎖定以下多項獨家優惠，做足準備賺住掃貨！

優惠一：滙豐信用卡持卡人尊享優惠 (17/5 – 30/6)

$50一田現金禮券回贈：

於全線一田 (KONBINI除外) 當日累積簽賬淨額每滿$1,000，即可換領$50一田現金禮券乙張

每位持卡人每日最多限換：10張 (24/5-6/6) 及2張 (17/5-23/5 ; 7/6-30/6) 。

滙豐Red信用卡尊享額外「獎賞錢」優惠：

於全線一田單一簽賬淨額滿$200或以上，可於滙豐Reward+獲取1個電子印花，每收集滿3個電子印花，可換領$20「獎賞錢」。(優惠由即日至2023年12月31日，推廣期分為4個階段進行，每個階段最多可享額外$60「獎賞錢」。)

指定貨品額外95折優惠 (24/5-6/6)：

店內標有指定信用卡優惠之精選貨品享額外95折。

優惠二：一田信用卡客戶尊享優惠 (24/5 – 6/6)

$50一田現金優惠券回贈：

於沙田、大埔及荃灣店當日累積簽賬淨額每滿$1,000，即可換領$50一田現金優惠券乙張 (每卡每日最多限換2張) 。

$30一田現金優惠券回贈：

於旺角、新蒲崗、觀塘、將軍澳、葵芳、屯門、元朗、西環、北角店當日累積簽賬淨額每滿$600，即可換領$30一田現金優惠券乙張 (每卡每日最多限換2張) 。

指定貨品額外95折優惠：

店內標有指定信用卡優惠之精選貨品享額外95折。

優惠三：YATA-Fans 會員尊享優惠 (24/5 – 6/6)

5X積分賞：

單次購買化妝專櫃產品淨值滿$2,000，即享5X積分 (每位會員最多可享額外30,000分)。

額外$200電子優惠券：

累積消費每滿$3,000，額外送$100電子優惠券乙張 (每位會員最多可獲2張)。

會員尊享換購限定貨品：

指定積分加超抵價換購指定貨品。