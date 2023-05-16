日本直送｜四款Häagen-Dazs™期間限定雪糕 脆皮流心軟心口感豐富

平時大家去日本旅遊總會特別購買一些當地限定版雪糕，不過大家在香港都可以吃到四款Häagen-Dazs™全新的日本版雪糕，包括春季限定「士多啤梨白朱古力脆皮冰凍甜點三明治 」、期間限定「濃厚朱古力軟心脆皮雪糕批」以及兩款於日本海外獨家發售的脆皮流心冰凍甜點迷你杯！

春季限定「士多啤梨白朱古力脆皮冰凍甜點三明治 」含滿滿的士多啤梨果肉與果汁，再融合士多啤梨軟心醬，混拌於士多啤梨雪糕中，外層是白朱古力白威脆皮，口感又軟又脆、微甜中帶點酸，味道富有層次。

士多啤梨白朱古力脆皮冰凍甜點三明治 （$39）

牛奶朱古力雪糕混入香濃焦糖軟心醬，以及粒粒香脆朱古力碎餅，口感豐富且濃郁細膩，帶來多層次的甜蜜滋味，而且雪糕厚度十足，令人非常滿足。雪糕外層朱古力脆皮帶有曲奇脆粒，體現濃滑與香脆合二為一的豐富口感。

濃厚朱古力軟心脆皮雪糕批（$39）

除了三明治及雪糕批之外，兩款日本限定新品的「脆皮流心野莓雲呢拿冰凍甜點迷你杯」和「脆皮流心朱古力抹茶冰凍甜點迷你杯」同時登陸香港，讓大家吃到最新的日本口味。兩款口味的雪糕均裹上了一層朱古力薄脆，野莓醬配上雲呢拿口味雪糕帶來酸甜味道，還拌有香脆果仁加上外層被敲碎的朱古力薄脆皮，軟脆均能品嚐到。朱古力抹茶味道的流心朱古力味道與回甘的抹茶味，完全融合，加上朱古力曲奇脆粒，口感特別豐富。