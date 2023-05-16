【重新演繹港人經典】全新「卡樂B燒烤味Jagabee薯條」登場！

卡樂B薯片一直深受零食迷歡迎，繼去年破天荒與Jagabee合作推出「卡樂B熱浪香辣味Jagabee薯條」後，今年再度強勢聯乘，推出「卡樂B燒烤味Jagabee薯條」，以獨特風味重新演繹港人至愛經典！人氣角色Jagabee Potta亦於包裝上鬼馬登場，引領大家從舌尖上品嚐卡樂B年度誠意之作！

「燒烤味」是卡樂B最受歡迎的口味之一，每塊香脆可口的薯片帶著濃厚的肉味，味道層次分明，滋味餘韻令人難以抗拒！是次卡樂B與Jagabee全新聯乘推出之「卡樂B燒烤味Jagabee薯條」，用上原隻馬鈴薯，製成口感鬆脆而不油膩的薯條，配上惹味獨特的經典燒烤口味，濃郁的薯香中充滿啖啖的烤肉與野菜風味，經典脆香滋味絕對令人著迷，一口接一口！

「卡樂B燒烤味Jagabee薯條」的濃郁可口或已令人愛不釋手，此刻想讓「脆」味加倍？不妨一試「卡樂B熱浪香辣味Jagabee薯條」！

「卡樂B熱浪香辣味Jagabee薯條」表層沾滿的「熱浪」獨特調味料可於瞬間充斥口腔，喚醒沉悶已久的味蕾，絕對是令人吃不停口的另一脆香滋味！

「卡樂B燒烤味Jagabee薯條」及「卡樂B熱浪香辣味Jagabee薯條」淨重量85克，內附5小包。產品已於5月上旬於各大超級市場、便利店及零售店發售，各位薯片及Jagabee狂迷不能錯過！