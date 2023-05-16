九龍塘｜全港首間Sanrio概念店 開幕限定福袋＋獨家精品

Sanrio 系列角色一向風靡不少少男少女，尤其是每逢便利店跟Sanrio聯乘推出精品，都一定會引來搶購潮！近日，Sanrioworld Hong Kong將於香港開設全港首間主題概念店，店內除了發售Sanrio角色限定新商品外，更設有以角色為主題的互動區域供粉絲盡情打卡。概念店亦會於指定時間轉換不同獨立角色主題裝潢布置，今次就有Cinnamorll肉桂狗打響頭炮，帶來以Cinnamoroll Cafe為主題的概念店！

是次主題概念店由肉桂狗率先打頭陣， 櫥窗布滿色彩豐富的Cinnamoroll及一眾朋友圖案，再配合雲朵及Cafe元素，可愛非常。

甫進入概念店，會先看到1.3米高的Cinnamoroll巨形蛋糕打卡位，粉絲可以隨意拿起上面的肉桂狗公仔打卡留念。

1.3米高、闊1.2米的巨形蛋糕打卡位

店內有幅「巨型Cinnamoroll頭型療癒磁貼牆」，粉絲可以隨心移動牆上數字及字母，拼砌出屬於自己專屬的名字、句子或日期。

巨型Cinnamoroll頭型療癒磁貼牆

為慶祝概念店開幕，店舖亦推出限定的Cinnamoroll優惠福袋，最平$138有4件實用品，數量有限，先到先得！

限定福袋$138/4件套裝

限定福袋$408/7件套裝

另一重點推介是瓶上印有Cinnamoroll圖案的有氣梳打水，飲用過後可以收藏瓶子。

有氣梳打水$35/支

肉桂狗造型公仔$299.9

肉桂狗水果三文治造型攬枕$189.9

肉桂狗手挽袋$180

實用手挽袋$189

收納小袋$129.9

毛毛索繩袋$135

Cinnamoroll玻璃餐具$129.9-$165.9/件

梳子$87.5

毛巾$46起

概念店還有多款Cinnamoroll精品，各位粉絲記得入手！

除了Cinnamoroll外，另一個區域是由其他Sanrio角色作主要元素，區域內每幅牆上都有Sanrio角色作布置，區域內更集合了不同人氣角色的商品。

其他Sanrio角色區域也有大量精品及實用品

相片套鎖匙扣$49.9

Sanrioworld Hong Kong主題概念店

日期：5月19日至11月下旬

Cinnamoroll期間限定主題：5月19日至7月下旬

時間：1100-2100

地址：又一城2樓L2-09號舖