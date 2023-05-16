MIRROR演唱會亞博補場分3階段 免除實名登記
MIRROR演唱會｜《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE Live Concert 2022》去年7月底於紅磡體育館舉行，由於發生嚴重舞台事故，導致餘下場次需要延期。經過一番籌備與安排後，MakerVille表示補場將於2024年1月下旬於亞洲國際博覽館Arena舉行，並公佈兌換補場門票的安排。
由於原定演出場地與補場演出場地座位安排、數量及舞台設計都不一樣，補場門票日期及座位將由系统編排及分配，持票人士可確保會分配到同一票價區。假如於城市售票網URBTIX購買原定場次門票但未曾提取門票的人士，必須於2023年6月30日或之前到城市售票網URBTIX售票處或自助售票機提取已購的門票，因登記兌換補場門票須遞交實體門票。
第一階段：預約登記門票兌換
持有2022年7月28日門票正本（無需票根）及2022年7月29日至31日、8月2日至 6日之門票正本（連票根）人士，須於2023年5月31日早上10時至6月30日晚上11時的登記時段內，透過網上預約系統www.2022mirrorticketexchange.hk登記門票兌換。持票人士必須使用電郵地址於登記網站註冊，請點擊「登記門票」，然後從電腦或智能電話上載門票圖樣，或即時以智能電話拍攝門票。系統會自動識別相關資料，包括場次、日期、座位等，請選擇遞交實體門票的預約日期及時段，系統隨後會自動發出一個預約二維碼（QR code）至登記電郵，每個登記電郵最多只能於登記網站註冊一次，並且最多只能登記4張實體門票。
第二階段：遞交實體門票
持票人士須於已預約的日期及時段攜帶預約二維碼（QR code）及已登記的實體門票前往「遞交門票中心」辦理有關手續。工作人員會確認門票兌換成功後，工作人員會收回原定場次的實體門票，再發出一封「遞交門票確認信」，同時亦會將電子版發送至登記電郵。主辦單位大約9月底向符合資格的人士發送「兌換門票資格確認信」，以登記電郵為準。
第三階段：提取補場門票
補場演出前2個月，符合資格人士的登記電郵將收到一封「兌換門票電郵」，其中包含補場演出的場次日期分配及座位編排等相關資料。持該電郵、符合資格的人士可依照電郵內的指示提取補場門票，詳情將來日公佈。補場門票日期及座位將由系统編排及分配，主辦單位不會接受任何轉換場次或座位的要求。提取補場門票後，如對補場安排（包括場次日期分配或座位編排）有異議，持票人士可在2023年12月15日或之前向主辦單位提出退票申請，有關補場演出實際演出日期將會於稍後公佈。