MIRROR演唱會亞博補場分3階段 免除實名登記

MIRROR演唱會｜《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE Live Concert 2022》去年7月底於紅磡體育館舉行，由於發生嚴重舞台事故，導致餘下場次需要延期。經過一番籌備與安排後，MakerVille表示補場將於2024年1月下旬於亞洲國際博覽館Arena舉行，並公佈兌換補場門票的安排。

由於原定演出場地與補場演出場地座位安排、數量及舞台設計都不一樣，補場門票日期及座位將由系统編排及分配，持票人士可確保會分配到同一票價區。假如於城市售票網URBTIX購買原定場次門票但未曾提取門票的人士，必須於2023年6月30日或之前到城市售票網URBTIX售票處或自助售票機提取已購的門票，因登記兌換補場門票須遞交實體門票。

第一階段：預約登記門票兌換

持有2022年7月28日門票正本（無需票根）及2022年7月29日至31日、8月2日至 6日之門票正本（連票根）人士，須於2023年5月31日早上10時至6月30日晚上11時的登記時段內，透過網上預約系統www.2022mirrorticketexchange.hk登記門票兌換。持票人士必須使用電郵地址於登記網站註冊，請點擊「登記門票」，然後從電腦或智能電話上載門票圖樣，或即時以智能電話拍攝門票。系統會自動識別相關資料，包括場次、日期、座位等，請選擇遞交實體門票的預約日期及時段，系統隨後會自動發出一個預約二維碼（QR code）至登記電郵，每個登記電郵最多只能​於登記網站註冊一​次，並且最多只能登記4張實體門票。

登記兌換補場門票需須實體門票。（instagram@mirror.weare）

第二階段：遞交實體門票

持票人士須於已預約的日期及時段攜帶預約二維碼（QR code）及已登記的實體門票前往「遞交門票中心」辦理有關手續。工作人員會確認門票兌換成功後，工作人員會收回原定場次的實體門票，再發出一封「遞交門票確認信」，同時亦會將電子版發送至登記電郵。主辦單位大約9月底向符合資格的人士發送「兌換門票資格確認信」，以登記電郵為準。

主辦單位大約9月底發送「兌換門票資格確認信」。（instagram@mirror.weare）