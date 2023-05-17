素海霖將舉辦見面會 被嘲手臂有拜拜肉 一句霸氣KO對方

香港女生素海霖（Erena）以藝名「絵麗奈」/ 繪麗奈之名在日本出道，成為日本成人片商FALENO star的AV女優，目前已推出兩部作品，更會在5月31日舉行粉絲見面會！見面會在即，素海霖在IG出post，詢問粉絲們希望她以甚麼造型現身時，有一位網民卻留言批評其身材，於是素海霖發揮一貫敢言本色，一句KO對方！

素海霖將舉辦粉絲見面會

素海霖的兩部AV作品，相信不少朋友早已欣賞過，亦為她累積不少支持者！人氣急升的素海霖早前透露，將於本月31日舉辦香港粉絲見面會，雖然場地未公布，但活動時間為下午12時到下午6時，門票分為兩種，150港元的入場券包簽名握手、飲品，小食，目前預售價為130港元；另外加設即影即有留念合照券/攝影券，每張合照價盛惠200港元，預售價為179港元，如果買滿五張或以上還會包署名加簽名，屆時會有200件限量周邊商品發售。

被嘲「拜拜肉咇出嚟」 素海霖反擊：

隨著見面會的日子愈來愈近，素海霖在IG貼出兩張造型照，詢問粉絲們希望她以甚麼造型現身。不少支持者反應都十分正面，但有一位網民卻藉此批評其身材：「手臂啲拜拜肉都咇出嚟啦。」

素海霖隨即回應：「咁你又dm我話想X（一個D音動詞）我？」似乎該網民曾私訊素海霖，並表示想跟她發生性行為？一貫口直心快本色，獲網民激讚！

素海霖亦有回覆其他網民的留言

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