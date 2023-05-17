TVB《勁歌金曲》結束42年歷史 5.21播出最後一集

TVB招牌音樂節目《勁歌金曲》將結束42年歷史，於本周日（21日）播出最後一集，當日更會播出特備節目《勁歌43年情．讓音樂高飛》，初代主持蔡楓華將現身節目，分享他當年主持的難忘事。

《勁歌金曲》於1981年開播，半小時的音樂節目深受歌迷歡迎，同時遇上香港樂壇百花齊放的輝煌年代，當紅歌手更不時到節目宣傳，成為具代表性的音樂節目。後來，《勁歌》延伸至年度頒獎禮，按每季辦《勁歌季選》到總選的《十大勁歌金曲頒獎典禮》，90年代的《勁歌》開始加入娛樂綜藝元素，歌手們要參與遊戲環節，後來被謝霆鋒狠批無聊。

最後一集《勁歌》由初代主持蔡楓華送別節目。

惟近年《勁歌》收視屢創新低，與四大唱片公司關係決裂，更不時傳出會面臨「熄燈」消息。直到2021年曾志偉上任TVB高層，主動與四大唱片破冰，他改革後的《勁歌》更設立多個新環節，與歌迷互動。無奈改革無助《勁歌》挽回頹勢，節目調往非黃金時段播放，每集只縮短至15分鐘，最終難逃終結節目的命運。

蔡楓華（左）曾於《勁歌》發表驚人言論。

最後一集《勁歌》會播出蔡楓華現身的特備節目，他直言對節目結束感到可惜，最難忘是以《勁歌》主持身份訪問Elton John。多年來，《勁歌》不乏經典時刻，當然包括蔡楓華在《勁歌》季選中，看完張國榮的得獎感言突然說了一句：「一時嘅光輝未必係永恆」，成為當年熱話。同時，頒獎禮為不少歌手留下不同的回憶，例如許志安於2001年奪得「最受歡迎男歌星」後的「廚房宣言」；2008年關菊英與關心妍的「尷尬」場面，都成為經典場面。

許志安得獎時的「廚房宣言」 。

當然少不了關心妍、關菊英「頒錯獎」事件。

隨住《勁歌》結束，接棒的TVB新音樂節目為《J Music》，由5月28日起逢星期日晚上10:30於翡翠台播放，當中還為該台力捧歌手炎明熹設專屬環節「Gi心批」，每集讀出她的粉絲留言及來信，為她卜造勢。