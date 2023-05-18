奇華餅家推出「迪士尼百年好合系列」 回禮禮餅工作坊加入新元素

奇華餅家的嫁喜禮餅一向深受歡迎，今年適逢迪士尼迎來100周年紀念，奇華為禮餅注入新元素，推出「奇華迪士尼百年好合系列」。全新系列以粉紅色為主調，內裏盛載滿是米奇與米妮元素的曲奇與禮餅，以及「特濃朱古力蛋卷」，滿滿的粉色充滿愛與甜蜜。

奇華迪士尼百年好合系列。

奇華餅家「迪士尼百年好合系列」

「迪士尼米奇米妮禮盒」打開後，上蓋可以變成相框，讓新人可以放入他們的婚紗照或是甜蜜合照，禮盒內則是放入分別印上米奇頭及米妮蝴蝶結的曲奇、蝴蝶酥、花生脆糖及印上「LOVE」字樣的心形士多啤梨曲奇和特濃朱古力蛋卷。至於「迪士尼米奇米妮精緻禮盒」味道滿是甜蜜，除了米奇、米妮曲奇之外，還有寓意甜蜜的特濃朱古力蛋卷和花生脆糖。

迪士尼米奇米妮精緻禮盒（每盒$68）

各種回禮及嫁喜禮餅。

各種回禮及嫁喜禮餅。

除了禮餅禮盒之外，奇華還推出「迪士尼米奇米妮回禮小禮物」，讓大家保持傳統習俗之外還多一份選擇，回禮禮餅包括印上「百年好合」米奇頭像的心形蛋黃蓮蓉酥，或各1件米奇、米妮曲奇及2件心形士多啤梨曲奇，或6件花生脆糖，用上粉紅色心形鐵盒包裝，誠意度滿分。

回禮小禮物可選印上「百年好合」米奇頭像的心形蛋黃蓮蓉酥。

傳統嫁喜禮餅套裝。

如果新人想讓賓客選擇喜歡的禮餅的話，奇華還推出「迪士尼米奇米妮禮券」，除了可以換取精緻禮盒之外，還可於奇華全線分店照領換取30多款嫁喜禮餅，及逾300款中西餅食。新婚夫妻甜甜蜜蜜，當然連在家使用餐具都是一雙一對，現凡購買迪士尼系列滿港幣$50元、可以優惠價港幣$138元，換購「米奇米妮陶瓷餐具套裝」。

米奇米妮陶瓷餐具套裝，每款餐具都是一雙一對的。

當然，部份新人想在回禮禮物之中注入他們的心意，感謝祝福他們的賓客。奇華工作坊現時舉辦「迷你嫁喜禮餅」及「婚宴回禮翻糖曲奇」課程，新人可以齊齊親手製作回禮禮物，詳情可以到官方網站了解。