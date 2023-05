Sparkle Your Eyes

一向偏愛自然彩妝的我,最近留意彩妝新品資訊時,不期然被Kanebo新出的閃粉眼影吸引住。想要眼妝出色、吸睛,除了眼線以外不妨利用閃粉眼影,昇華眼妝,成為人群中最閃爍的焦點。

Kanebo 5款限量最新的閃粉眼影 – 照亮未來明眸眼影盒,希望女性可以於未來世界中展現出獨特的個性,被閃爍和優雅感所籠罩,從光芒感受希望,用色彩編織故事。品牌在每款顏色都配有相應的「Hope Message」,讓我們每次使用時能獲得啟發。

眼影採用全新的「三合一閃耀技術」, 結合了最豐富含量的珠光與超貼合柔光滑軟膜,含有高粘性凝膠成分及柔滑成分的配方,輕易與肌膚融合,打造貼服妝容,我們可作眼影及胭脂使用,亦可作金屬色調眼線筆使用。

Kanebo 5款限量 – 照亮未來明眸眼影盒

EX1 It’s never too late to change yourself 白色喚起無限可能。

EX2 Have faith in yourself 紫羅蘭色喚起信念。

EX3 Only you can play the leading role 金色喚起榮譽。

EX4 Pursue your passion 金色喚起榮譽。

EX5 Every night comes to an end 玫瑰色喚起黎明。