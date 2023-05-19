【灣仔「冰室 x 雞煲店」概念店】日頭食冰室美食 晚上品嚐創新口味雞煲｜餐廳重賞$3,000招「死」士 挑戰全城爆辣雞煲！

尚夢飲食集團全新門店「尚上夏下2.8」剛於2月中旬在灣仔開業，帶來區內罕見的「冰室x雞煲店」概念店，上午至下午為冰室，晚上則變身為雞煲店，讓滋味由朝早延續至晚上！

餐廳重賞 $3,000 招「死」士 挑戰全城爆辣雞煲！

新店新格局並帶來多款全新口味的雞煲，當中包括首創的「爆辣死神辣椒雞煲」（$338/全雞），用上大量有「死神辣椒」稱號的Carolina Reaper辣椒，其驚人無比的辣度已被列入金氏紀錄為世上最辣的辣椒！

以指天椒作對比，指天椒的辣度為3萬度，而「死神辣椒」則是156萬9300度至220萬度之間，非常誇張！因此假如自命是吃辣狂人，不妨挑戰此「辣」死人的最癲辣雞煲。但提提挑戰者，食之前是需要簽訂一份生死狀，後果自負……

此為當日現場拍攝圖片

挑戰前需簽下「生死狀」

**為獎賞敢於挑戰之「死」士，現只要於限時30分鐘內成功食完整煲「爆辣死神辣椒雞煲」（二人份量） ，並不飲用任何飲料，便有機會即賞$3000現金獎 ！

四重火燄芝士雞煲｜將4款芝士融入嫩滑雞肉 啖啖「芝」味！

尚夢飲食集團創製的三重芝士龍蝦為招牌經典名菜，是次創意地應用於雞煲上，推出「四重火燄芝士雞煲」（$368/全雞），選用莫薩里拉芝士、巴馬臣芝士、藍芝士和車打芝士，均為芝味甚濃的芝士款式，經大廚巧手烹製後，上檯後再用火炙燃燒起來，令四種芝士香味融入嫩滑雞肉之中，味道層次豐富又惹味！

野生沉香酒燴雞煲｜採用最高品質野生棋楠沉香 挑選少脂肪雞肉

既為嗜辣者設計新口味雞煲，新店也特意為養生之士推出「野生沉香酒燴雞煲」（$368/全雞），採用最高品質的野生棋楠沉香——味道香醇幽香，香氣被認為可使心神穩定，消除失眠困擾，驅散不安，亦可緩解抑鬱及令人感到喜悅。更有研究指沉香有活化腦細胞、強心腎肝、令人神清氣爽等效用，店方也精心挑選接近少脂肪的雞肉，令這款養生系雞煲吃得更加健康。

養生黑白雞煲｜走地雞 x 烏雞 x 日本雞髀肉

至於壓軸不可不試是「養生黑白雞煲」（$638/6人份量），一次過將肉味濃郁的走地雞和肉質細嫩滋補的烏雞，再添加幼滑鮮甜的日本雞髀肉混和，然後在特調的秘製醬汁調味下，各自散發獨有的動人滋味，不僅賣相吸引，更令人回味無窮！

推出多款自創配料 總有一款合你味道

除了以上創新口味雞煲，新店還有多款坊間少見的雞煲如「雞什雞煲」（298/全雞）、麻辣番茄雞煲，兼且可以任客人選擇雞胸或雞髀，定可滿足各人喜好。當然，除了雞煲，還有眾多配料如自創的甜梅菜豬肉丸、紅酒豬頸肉、美祿墨魚丸、芫茜餐肉餃 、櫻花蝦雞肉丸；海鮮類的海蝦、花甲皇、花膠桶；丸餃類的韭菜豬餃、手打蟹子蝦滑、手打墨魚丸、爆炸魚籽球等，同為不容錯過的美食。

至於冰室也不乏令人驚喜的非一般冰室美食，如招牌芫茜餐蛋三文治、極厚5CM蛋治、足料老火湯湯底麵餐、以及特色雞煲包，都是自創特色口味，別處難尋。

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