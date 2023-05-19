九巴 x UNO挑戰賽下月舉行 勝出可獲九巴月票及遊學團名額

九巴 搭得多，UNO也玩不少，兩者加起來似乎「牛頭不搭馬嘴」，但今次就是要帶大家一個驚喜玩意！九巴跟UNO將首次合辦比賽，並以九巴主題UNO迷你咭作比賽指定咭牌，所有參加者均可獲得精美紀念品，助出者就可以獲得豐富獎品，各位巴士迷或UNO神手歡迎挑戰！

今次九巴聯乘UNO舉辦挑戰賽，由6月11日起連續三個星期日在V Walk舉行。比賽以淘汰賽形式進行，每組有4至5位參賽者，其中最低分數的兩位可以晉級至下一輪賽事，勝出者 可獲得九巴月票、九巴遊學團名額及其他豐富獎品，所有參加者亦可獲得電子證書一張及精美紀念品。（報名請按：https://www.design1933.hk/t_chinese/uno2023.html）

在挑戰賽舉辦期間，九巴在V Walk 2樓中庭開設期間限定店（6月9日至25日），當中全港首副九巴主題UNO迷你遊戲咭及Q版巴士套裝，以及九巴與UNO聯乘巴士模型將會均首次以現貨發售，同時亦有齊九巴聯乘UNO系列其他九巴商品。此外，逢星期一至六於V Walk地下中庭亦設有VR巴士展體驗，完成任務更可獲得紀念品一份，詳情可留意場內宣傳海報。



