香港史上首個！元宇宙廣東歌歌唱比賽 勝者有機會成為元宇宙合約歌手

元宇宙 (Metaverse) 科技成為熱潮，連歌唱比賽亦進軍元宇宙！香港音樂平台Hong Kong Singer Channel 舉辦第五屆「I Love Cantopop我唱呢啲廣東歌」歌唱比賽，今次更破天荒與本地科技公司Metaverse Corp旗下的「Meta 12元宇宙平台」合作，實現香港史上首個「實體+元宇宙」並行的廣東歌歌唱比賽！

現實、虛擬空間同步比賽

元宇宙是數碼年代嶄新的3D虛擬世界，用戶可透過手機、電腦及電子設備進入這個互動空間，進行現實生活中各種活動。這次Hong Kong Singer Channel與Meta 12作出新嘗試，讓歌唱比賽同步在實體場館及元宇宙進行。歌者在台上比賽，會同時穿梭於現實和虛擬空間，相當有趣！元宇宙中還有千變萬化的視覺效果，讓觀眾像置身夢幻世界。

第五屆「I Love Cantopop我唱呢啲廣東歌」歌唱比賽分五個年代專屬組別，向不同時期的廣東歌致敬，包括「70-80年代歌曲組」、「90年代歌曲組」、「千禧年代歌曲組」、「2010年代歌曲組」及「2020年代歌曲組」。參加者可自由參加不同組別，選唱在相關年代面世的廣東歌；更可以五組全部參加。本屆特設「新生代組」，只限15歲或以下人士參加，旨在鼓勵青少年齊齊參與。他們可選唱任何年代的廣東歌，亦可同時可以參加其他五個年代專屬組別。

6大組別 各設冠、亞、季軍 勝者有機會成為元宇宙合約歌手

六組均設冠、亞、季軍，各得獎座之餘，並可晉身總決賽，爭奪全場總三甲，成為香港史上首個「元宇宙廣東歌歌王」。全場總冠、亞、季軍還可以在Hong Kong Singer Channel開網上演唱會，同時獲得「Meta 12元宇宙」歌手試音機會，開展音樂夢。為鼓勵更多人參與，大會將會在所有參賽者中選出表現優秀的，頒發「傑出表現證書」，以作特別嘉許。

第五屆「I Love Cantopop我唱呢啲廣東歌」歌唱比賽即日起接受報名，詳情可登入www.hksingerchannel.com，截止日期為今年6月3日。大會已率先公佈了總決賽其中兩位評判，包括星級音樂製作人及監製澤日生及徐洛鏘。

Hong Kong Singer Channel創辦人兼流行歌唱導師李泇霖表示：「要延續廣東歌文化，就要讓每一代繼續唱下去。過去幾年，我們積極舉辦『I Love Cantopop我唱呢啲廣東歌』歌唱比賽，讓大家實踐音樂夢；同時積極推動本地廣東歌文化，為香港樂壇注入新力量。這次很開心能與Meta 12攜手並進，讓第五屆比賽可以打破傳統，同步在實體場地及元宇宙舉行。」

Hong Kong Singer Channel創辦人李泇霖

回顧上屆「I Love Cantopop我唱呢啲廣東歌」的全場總冠、亞、季軍，分別由劉漢盛、顏志恒及錢偉浩奪得。本屆得獎者又會是誰？

去年亞軍顏志恒 去年冠軍劉漢盛 去年季軍錢偉浩

Meta 12聯合創辦人兼首席顧問蕭作利表示：「Meta12 是一個香港原創並走向世界的元宇宙，現時已成為一個現實與虛擬並行的平台，生成的內容非常多樣化，已落地的包括中國三省鐵路系統、香港藝術節、長洲環保保育項目，以及香港浸會大學學生服務中心的心理學展覽會等。目前籌備中的包括歌唱比賽、演唱會、教育、旅遊和商貿等項目，將會在今年內陸續推出。元宇宙是Web 3.0 的一道主流，Meta12會主力創建這個虛擬世界，讓用戶可以全面體驗無限時空的感受和興趣。」