銅鑼灣｜新開樓上酒吧 x 川菜 必試中式調酒及秘製酸菜魚

有沒有想過，在 酒吧 裡頭竟然可以品嚐到刺激味蕾的川菜？最近銅鑼灣一間全新概念酒吧「Shining Star Bar & Restaurant」開幕，以嶄新概念，將酒吧聯乘川菜，除供應一系列道地四川菜外，更有破格中式調酒，加上酒吧設有多個打卡位，絕對是全新打卡必去熱點！

全新酒吧 x 川菜館「Shining Star Bar & Restaurant」

「Shining Star Bar & Restaurant」提供逾50款多國美酒及特色雞尾酒，當中必試是3款中式雞尾酒「青花池」、「華貴妃」和「醉生夢」。「青花池」以陳年花雕特調，加入青蘋果及青瓜糖水和新鮮檸檬汁炮製而成，入口夾雜淡淡花雕酒香及檸檬香味；「華貴妃」同樣以陳年花雕特製，加入荔枝酒及檸檬草，杯面以山楂條粒作點綴；而「醉生夢」就使用中國燒酒之一的大曲酒，以蒸餾法釀造，加入菠蘿汁及青檸汁，讓燒酒可以取得平衡。同時提供多款口味水煙，適合上班族前來放鬆。

青花池（$158）

華貴妃 ($158)



醉生夢（$288）

除酒水外，酒吧也提供多款四川菜式如酸菜魚、麻辣小龍蝦和麻辣香鍋等，另外也有超過40款即叫即燒串燒，例如牛舌心、雞軟骨和蔬菜類。

酸菜魚 ($328)：選用刺少肉多的新鮮鱸魚，肉質鮮嫩。

麻辣小龍蝦 ($368)：每日限量供應，以秘製醬料加上多款四川香料炆製。



麻辣香鍋 ($38起，需另加最少選三款配料)：有30款配料任君選擇。

為慶祝新店開幕，酒吧即日起推出3大優惠，包括逢星期三晚上6時後，女士可免費任飲指定酒類飲品及半價享用水煙的「Lady’s Shining Night」、每日晚上9時半前，2人入座可享$1串燒拼盤以及每晚9時半後，入座可享正價食品半價優惠。

各式串燒 (原價$20起)



Shining Star Bar & Restaurant

時間：1700-0200（周一至四）、1700-0400（周五至六、公眾假期及前夕）、周日全日休息

地址：銅鑼灣耀華街38號Zing！6樓

電話：5511 4496