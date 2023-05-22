「友」手工啤酒 x 粵東磁廠 推出限量港彩啤酒杯

新舊匯聚，將本土文化傳承下去實屬難得之事。最近本地手工啤酒品牌「友」就宣布與將近百年歷史的「 粵東磁廠 」聯乘合作，製造出限量版港彩啤酒杯，讓大家可以用畫上港彩青花瓷風格的瓷杯飲用手工啤。認真細味，或許會嚐到一股獨有的香港情懷。

限量版港彩啤酒杯運用了「粵東磁廠」的本地傳統港彩瓷技藝，將本地創作單位Brainrental筆下的「友」招牌圖案結合是次主題元素，融入啤酒花圖案，以經典的青花瓷藍白色設計呈現，將中、西、新與舊結合起來，帶來一個充滿本土味道的港人專屬啤酒杯。

「粵東磁廠」至今開業95年，今次跟「友」合作推出彩瓷啤酒杯，實屬集結中與西、新和舊。

想要帶走限量版港彩啤酒杯，就可以由5月24日至6月6日到指定7-11購買2罐「友」手工啤酒，便能帶款一隻，數量有限，換完即止。另外，由5月24日至6月24日，於指定酒吧及餐廳購買一套兩款「友」手工啤酒，即可獲貼紙一個，集齊三個貼紙，更有機會參與由彩瓷啤酒杯工作坊，創作出專屬於自己的彩瓷啤酒杯，名額有限，先到先得。

「友」手工啤酒聯乘粤東磁廠舉辦彩瓷啤酒杯工作坊，參加者可以自行繪畫屬於自己的啤酒杯。

工作坊詳情

日期：6月24日（星期六）

時間：1400-1800

地址：西營盤西源里21號

名額：40位

詳情：http://www.instagram.com/hkyau_brewery/