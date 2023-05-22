GU感謝節 一連兩週大減價 多款皇牌人氣單品限定優惠

萬眾期待的GU夏季感謝節，將於5月26日至6月8日舉行！多款皇牌級人氣單品限定優惠，包括春夏熱賣男女裝褲款、各款百搭的STYLE-DRY內襯系列及女裝BRA-FEEL系列背心等，全部以驚喜的價格回饋顧客，立即看看有甚麼必搶筍貨！

GU感謝節 5月26日至6月8日舉行

夏日精選人氣單品：皇牌Rib Pull-on Pants $149、多款男女裝熱選裙及褲款

近日氣溫持續上升，是時候換上夏季新裝！GU多款男女褲及裙款均採用不同的精緻剪裁及設計，如女裝主角級闊褲Rib Pull-on Pants，簡約寬闊的垂墜剪裁令行走時自帶飄逸感，舒適兼適合任何場合穿著；的Multi-way Dress及Camisole Dress and T-shirt Set，糅合多變穿法，分開單穿或混合搭配亦可，自然勾勒出優美修長線條；男裝Sweat Shorts休閒及膝短褲及俐落型格的Baggy Jeans牛仔褲，男女均可輕鬆駕馭，塑造慵懶休閒感造型！

女裝

Drape Tuck Shorts $99 (原價$149)

Band Collar Shirt Dress

$129 (原價$199)

Denim Low Waist Mini Skirt

$99 (原價$149)

Camisole Dress and T-shirt Set

$179 (原價$249)

男裝

Chef Shorts $99 (原價$149)

Baggy Jeans $179 (原價$249)

第一週必入手上身單品: 女裝休閒簡約T恤、男裝Sweat Look及Polo上衣

一件具設計感的上衣絕對能為整個造型帶來點綴，女裝小性感Strap Shoulder Mini T-shirt，單肩吊帶自然展露優美肩部；Waist Tucked French Sleeve T-shirt加入法式袖位設計，修飾雙臂同時滿載穿搭巧思；男裝持續大熱的Sweat Look T-shirt及Hoodie，糅合彈性與寬鬆感，於衣領及下襬位置注入經典衞衣元素，時尚型格；Oversized Polo Shirt則以寬鬆落肩剪裁取勝，保留傳統衣領設計同時融入玩味街頭風。

女裝

2WAY Off-shoulder T-shirt $149/2件 (原價$99/件)

Strap Shoulder Mini T-shirt

$149/2件 (原價$99/件)

Waist Tuck French Sleeve T-shirt

$149/2件 (原價$99/件)

男裝

Sweat Look Hoodie

$99 (原價$149)

Sweat Look T-shirt $99 (原價$149)

Oversized Stripe Polo Shirt

$79 (原價$149)

女裝BRA-FEEL系列背心$149/2件、男女裝功能性STYLE-DRY系列低至$59

女裝人氣BRA-FEEL系列背心，多款輕盈貼身的簡約設計，自然展現美麗胸型及上身線條，不論作為內搭或單穿均可。而男女裝功能性STYLE-DRY系列亦採用透薄親膚的設計，特別適合作為內搭並外襯其他單品，具備吸汗速乾及冷感接觸等功能，持續保持清爽舒適的穿著感。兩款系列均彈性易穿，並具備抗菌防臭的實用性功能，即使於炎夏仍自在舒適！

BRA-FEEL系列背心

Bra-feel Cropped American Sleeve Tank Top

$149/2件 (原價$99/件)

Bra-feel 2WAY Cropped Camisole (Stripe)

$149/2件 (原價$99/件)

Bra-feel Cropped Tube Top

$149/2件 (原價$99/件)

男女裝STYLE-DRY系列

STYLE-DRY Bra-feel Cropped Camisole

$149/2件 (原價$99/件)

STYLE-DRY Mesh V-neck T-shirt

$59 (原價$79)

GU感謝節獨家禮遇

凡於5月26日至6月1日期間，單次購物淨價滿 HK$400*，即可以$1換購可摺疊便攜旅行袋乙個，顏色隨機，數量有限，換完即止。

希慎廣場新店掀幕

5月26日至5月28日期間，凡於GU希慎廣場店單次購物淨價滿 HK$600，即可獲贈GU型格保溫瓶乙個，顏色隨機，數量有限，送完即止。

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