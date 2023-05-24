IKEA 9大旅行必備用品推介 密實袋＋真空貯物袋＋衣物收納袋

5月26日是佛誕公眾假期，不少人襯著「Long Weekend」出遊，IKEA本月推介9款適合旅行使用的熱賣產品，從行李收納至旅行時的小細節都能照顧周全，產品質量好且性價比高，為你締造更舒適暢順的美好旅程！

ISTAD密實袋

ISTAD密實袋備有多種不同尺寸可供選擇。細袋適合盛載旅行裝護膚品或不同的細小雜物，例如電話卡、房卡和鎖匙等；中型可保護你的手機同其他的電子產品，不論是玩水上活動或下大雨都不怕弄濕手機！而大袋尺寸則可以盛載多達6升物品，適合收納不同大小衣物，是你保持行李整潔的好幫手。

RENSARE 防水袋

RENSARE防水袋是水上活動的必備良伴，將濕透的衣物及泳衣放入袋中，再將頂部袋口處捲三圈並繫上扣帶，即可用作一個有手抽的防水袋，方便攜帶。產品比坊間其他戶外活動專用防水袋低價，性價比極高！

RENSARE 繩袋

RENSARE 繩袋只需$9.9，就能為你分開存放行李箱內的中型物品，例如直髮夾、風筒、便攜熱水壺等，為需帶備去旅行的電子用品提供多一重保護。如此優惠的實用「旅伴」，你值得擁有。

PÄRKLA 鞋袋

PÄRKLA 鞋袋不只替你好好收納大小鞋履，更能化作電子產品或施板收納袋，跣水材質令你更安心。它材質堅韌但輕巧，不使用時可摺起來收藏，節省行李箱位置。

SPANTAD 真空貯物袋

SPANTAD 真空貯物袋設計不用手動真空泵，簡單用手壓出空氣即可造成真空效果，簡單易用，特別是大堆公仔和厚重衣物，都不再讓你懊惱，寶貴的行李箱空間能夠獲得「釋放」！

RENSARE 衣物收納袋

RENSARE 衣物收納袋有不同尺寸，材質輕薄，特別適合放入背囊或手提行李，去個 1-2日的短旅行亦十分合適，避免衣物變得凌亂不堪。

MIDDAGSGÄST 筷子匙羹套裝連盒

MIDDAGSGÄST 筷子匙羹套裝連盒可隨身攜帶，輕便又小巧，特別適合去夜市使用！又能確保一定有餐具食宵夜，讓你的美食之旅一路暢通無阻！

HÖVAGN 連蓋箱

HÖVAGN 連蓋箱只有手掌大小，適合存放各種小物——無論是配襯衣服的首飾髮夾，還是指甲鉗等日常用品，以防勾破行李袋和其他衣物，IKEA這個實用小物，萬勿錯過！

BASTUA 購物袋

要帶什麼去旅行？最緊要是實用和多用！BASTUA 購物袋有鮮豔的色彩和富夏日感的圖案設計，容量又大，讓你盡興地購物。而且只要$29.9 就能買到，性價比極高，萬勿錯過！