戶戶送5-6月優惠｜外賣自取低至6折 最新優惠碼及信用卡現金回贈
外賣平台 戶戶送 於5-6月與超過3千多間餐廳及生活百貨商戶合作，提供多項優惠，優惠更覆蓋各個時段的外送及自取服務，當中包括外賣自取低至6折、信用卡現金回贈和使用優惠碼即享減價等，有興趣記得記低下列優惠餐廳和日期，做個精明的消費者！
|餐廳
|優惠
|優惠日期
Deliveroo Plus 會員專享 ON- TIME PROMISE 準時承諾
Deliveroo Plus 會員訂單的實際送達時 間如果比預計到達時間遲 15 分鐘或 以上，可獲 HK$25 戶戶送現金券
即日起適用
Chickpea
手作功夫茶
AP Coffee
一樂燒鵝
九頭鳥米線
台灣馬祖養生湯麵館
Silk. 絲茶
華嫂冰室
九份飽
媽咪雞蛋仔
Pepperonis
時代冰室
陳根記
地茂館甜品
Jacomax
指定分店外賣自取低至 6 折
5月22至6月4日
|Deliveroo Plus 會員首次登記優 惠
|新登記 Deliveroo Plus 會員，可享首兩 個月 HK$1 月費
|5月22至7月16日
|精選餐廳及生活百貨
KFC
Starbucks
PizzaExpress
Cali-Mex
Ca-Tu-Ya
蘇媽.蘇媽
PARKnSHOP
CoCo Ichibanya
Watsons
Dough Bros
壽司郎
Marks & Spencer
Honbo
Cafe Hunan 書湘門第
牧羊少年咖啡館
Water Gate Chicken Rice
Ask For Alonzo
NOC Coffee
所有用戶使用優惠碼”5X50”落單，即可享下5張訂單 HK$100 減 HK$50 優 惠
即日起至2023年6月4 日
|戶戶送八達通付款優惠 (適用於所有餐廳)
|以八達通於戶戶送結帳，使用優惠 碼”DOODNOW”專享 HK$10 優惠
|即日起至2023年6月4 日
|譚仔雲南米線
|譚仔雲南米線指定分店外賣自取全單 低至 6 折
|即日起適用
|麥當勞
|於戶戶送使用優惠碼 MCF20 訂購麥當 勞巨無霸系列，滿 HK$120 即減 HK$20
|5月2日起，額滿即止
|麥當勞
|於戶戶送使用優惠碼 HABO2023 訂購 麥當勞蝦堡系列，滿 HK$120 減 HK$20
|5月29日起，額滿即止
|百佳超級市場
|五、六月份內，每月於戶戶送訂購百佳次數最多的首三名用戶，可贏取指定 Le Creuset 套裝
|5月1至31日、
6月1至30日
|信用卡
|優惠
|優惠日期
|渣打Smart信用卡
|8% 現金回贈
|即日起至2023年6月30日
|Citi Plus 信用卡
|12%現金回贈
|即日起至2023年6月30日
|中銀信用卡
|3%現金回贈
輸入指定優惠碼專享額
外HK$30優惠
|即日起至2023年6月30日
5月19日至5月25日 – 優惠碼”BOCMAY3″
5月26日至6月1日 – 優惠碼”BOCMAY4″
6月2日至6月8日 – 優惠碼”BOCJUN1″
6月9日至6月15日 – 優惠碼”BOCJUN2″
6月16日至6月22日 – 優惠碼”BOCJUN3″
6月23日至6月29日 – 優惠碼”BOCJUN4″
|WeWa 銀聯信用卡及 EarnMORE 銀聯信用卡
|使用優惠碼”PCLJUN80”專享額外 HK$40 優惠 2 次
|6月1至6月30日