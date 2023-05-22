戶戶送5-6月優惠｜外賣自取低至6折 最新優惠碼及信用卡現金回贈

外賣平台 戶戶送 於5-6月與超過3千多間餐廳及生活百貨商戶合作，提供多項優惠，優惠更覆蓋各個時段的外送及自取服務，當中包括外賣自取低至6折、信用卡現金回贈和使用優惠碼即享減價等，有興趣記得記低下列優惠餐廳和日期，做個精明的消費者！

餐廳 優惠 優惠日期

Deliveroo Plus 會員專享 ON- TIME PROMISE 準時承諾

Deliveroo Plus 會員訂單的實際送達時 間如果比預計到達時間遲 15 分鐘或 以上，可獲 HK$25 戶戶送現金券

即日起適用

Chickpea

手作功夫茶

AP Coffee

一樂燒鵝

九頭鳥米線

台灣馬祖養生湯麵館

Silk. 絲茶

華嫂冰室

九份飽

媽咪雞蛋仔

Pepperonis

時代冰室

陳根記

地茂館甜品

Jacomax

指定分店外賣自取低至 6 折

5月22至6月4日 Deliveroo Plus 會員首次登記優 惠 新登記 Deliveroo Plus 會員，可享首兩 個月 HK$1 月費 5月22至7月16日 精選餐廳及生活百貨

KFC

Starbucks

PizzaExpress

Cali-Mex

Ca-Tu-Ya

蘇媽.蘇媽

PARKnSHOP

CoCo Ichibanya

Watsons

Dough Bros

壽司郎

Marks & Spencer

Honbo

Cafe Hunan 書湘門第

牧羊少年咖啡館

Water Gate Chicken Rice

Ask For Alonzo

NOC Coffee

所有用戶使用優惠碼”5X50”落單，即可享下5張訂單 HK$100 減 HK$50 優 惠

即日起至2023年6月4 日 戶戶送八達通付款優惠 (適用於所有餐廳) 以八達通於戶戶送結帳，使用優惠 碼”DOODNOW”專享 HK$10 優惠 即日起至2023年6月4 日 譚仔雲南米線 譚仔雲南米線指定分店外賣自取全單 低至 6 折 即日起適用 麥當勞 於戶戶送使用優惠碼 MCF20 訂購麥當 勞巨無霸系列，滿 HK$120 即減 HK$20 5月2日起，額滿即止 麥當勞 於戶戶送使用優惠碼 HABO2023 訂購 麥當勞蝦堡系列，滿 HK$120 減 HK$20 5月29日起，額滿即止 百佳超級市場 五、六月份內，每月於戶戶送訂購百佳次數最多的首三名用戶，可贏取指定 Le Creuset 套裝 5月1至31日、

6月1至30日