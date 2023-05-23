西貢 The Pier Hotel「食の劇場」Omakase期間限定優惠 第二位只需加$5！
Omakase二人同行，第二位只需$5！於西貢白沙灣碼頭附近的「食の劇場」，近日推出全新精選Omakase期間限定二人同行限定優惠，第二位只需加$5，即可享晚市高質海景廚師發辦。餐廳於日本豐洲魚市場搜羅各款優質當造珍貴食材入饌，包括岩手縣生蠔、根室海膽及松葉蟹等，由前米芝蓮一星餐廳團隊精心烹調，優惠每日數量有限，手快有手快無！
「食の劇場」現推出網上限定預訂優惠，凡惠顧【精選廚師發辦】，即可享二人同行優惠，第二位只需加$5，低至$1885即可享2人奢華精緻盛宴；於午市惠顧廚師發辦，更可享獨家85折優惠。
Omakase廚師發辦 *以下價錢需另收原價10%服務費
- $1,880/位
- 第2位 +$5 優惠
- $1,885 /2位 (原價$3,770/位)
- 前菜 – 季節三點
- 刺身 – 日本生蠔
- 刺身3點
- 揚物
- 煮物
- 壽司
- 釜飯
- 椀物
- 甜品
條款及細則﹕
- 優惠每日數量有限。
- 優惠期由2023年4月27日至2023年6月30日止。
- 廚師發辦可能會因食材供應短缺而臨時有所更改。
- 此優惠不可與其他優惠同時使用。
- 如有任何爭議，食之劇場保留一切最終決定權。