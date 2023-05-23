西貢 The Pier Hotel「食の劇場」Omakase期間限定優惠 第二位只需加$5！

Omakase二人同行，第二位只需$5！於西貢白沙灣碼頭附近的「食の劇場」，近日推出全新精選Omakase期間限定二人同行限定優惠，第二位只需加$5，即可享晚市高質海景廚師發辦。餐廳於日本豐洲魚市場搜羅各款優質當造珍貴食材入饌，包括岩手縣生蠔、根室海膽及松葉蟹等，由前米芝蓮一星餐廳團隊精心烹調，優惠每日數量有限，手快有手快無！

「食の劇場」現推出網上限定預訂優惠，凡惠顧【精選廚師發辦】，即可享二人同行優惠，第二位只需加$5，低至$1885即可享2人奢華精緻盛宴；於午市惠顧廚師發辦，更可享獨家85折優惠。

立即預訂：https://bit.ly/3AuTh8R

Omakase廚師發辦 *以下價錢需另收原價10%服務費

$1,880/位

第2位 +$5 優惠

$1,885 /2位 (原價$3,770/位)

前菜 – 季節三點

刺身 – 日本生蠔

刺身3點

揚物

煮物

壽司

釜飯

椀物

甜品

岩手縣「令和の怪物」— 特級生蠔

號稱「令和の怪物」的特級生蠔是來自日本岩手縣，因其體積如手掌般大而命名，生蠔肉質飽滿同時保留濃厚蠔味，是有著如牛奶般順滑及甜美濃郁的極上之味。

熟成拖羅

為食の劇場招牌名菜，由於拖羅擁有豐富脂肪，放入混合了煮酒、昆布、木魚花和醬油中，並存放在約4℃的環境作低溫浸醃，魚肉甘香帶豐腴油脂，鮮味十足，口感層次非常豐富！

北海道根室海膽

被譽為最高品質的海膽，根室市位於日本北海道的最北面，這一帶的海水特别清澈，海產特别鮮甜肥美。入口即溶化，味道濃郁，口感細膩綿軟！

鱈白子

含有豐富蛋白質及維他命D，被日本人視為美肌恩物，擁有細滑如奶油、豐腴如脊髓般的美好口感。

松葉蟹天婦羅

松葉蟹被譽為日本三大名蟹之一，其蟹殼呈啡金色，肉質軟滑、味道鮮嫩聞名。天醬以日本秘方調製，將食物的肉汁鎖在又薄又香脆的天婦羅衣內，外酥內軟的，每一啖都是經典又高檔次的享受。

銀鱈魚西京燒

銀鱈魚西京燒，醬汁以白味噌做底，加上酒、味醂等調味，混成西京漬，並煎香至金黃色，令肉質細緻多汁、油脂豐厚，更有入口即化的口感。

條款及細則﹕