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西貢 The Pier Hotel「食の劇場」Omakase期間限定優惠 第二位只需加$5！

by editorial

Omakase二人同行，第二位只需$5！於西貢白沙灣碼頭附近的食の劇場」，近日推出全新精選Omakase期間限定二人同行限定優惠，第二位只需加$5，即可享晚市高質海景廚師發辦。餐廳於日本豐洲魚市場搜羅各款優質當造珍貴食材入饌，包括岩手縣生蠔、根室海膽及松葉蟹等，由前米芝蓮一星餐廳團隊精心烹調，優惠每日數量有限，手快有手快無！

「食の劇場」現推出網上限定預訂優惠，凡惠顧【精選廚師發辦】，即可享二人同行優惠，第二位只需加$5，低至$1885即可享2人奢華精緻盛宴；於午市惠顧廚師發辦，更可享獨家85折優惠。

立即預訂：https://bit.ly/3AuTh8R

Omakase廚師發辦 *以下價錢需另收原價10%服務費

  • $1,880/位
  • 第2位 +$5 優惠
  • $1,885 /2位 (原價$3,770/位)
  • 前菜 – 季節三點
  • 刺身 – 日本生蠔
  • 刺身3點
  • 揚物
  • 煮物
  • 壽司
  • 釜飯
  • 椀物
  • 甜品
岩手縣「令和の怪物」— 特級生蠔
號稱「令和の怪物」的特級生蠔是來自日本岩手縣，因其體積如手掌般大而命名，生蠔肉質飽滿同時保留濃厚蠔味，是有著如牛奶般順滑及甜美濃郁的極上之味。
熟成拖羅
為食の劇場招牌名菜，由於拖羅擁有豐富脂肪，放入混合了煮酒、昆布、木魚花和醬油中，並存放在約4℃的環境作低溫浸醃，魚肉甘香帶豐腴油脂，鮮味十足，口感層次非常豐富！
北海道根室海膽
被譽為最高品質的海膽，根室市位於日本北海道的最北面，這一帶的海水特别清澈，海產特别鮮甜肥美。入口即溶化，味道濃郁，口感細膩綿軟！
鱈白子
含有豐富蛋白質及維他命D，被日本人視為美肌恩物，擁有細滑如奶油、豐腴如脊髓般的美好口感。

松葉蟹天婦羅
松葉蟹被譽為日本三大名蟹之一，其蟹殼呈啡金色，肉質軟滑、味道鮮嫩聞名。天醬以日本秘方調製，將食物的肉汁鎖在又薄又香脆的天婦羅衣內，外酥內軟的，每一啖都是經典又高檔次的享受。
銀鱈魚西京燒
銀鱈魚西京燒，醬汁以白味噌做底，加上酒、味醂等調味，混成西京漬，並煎香至金黃色，令肉質細緻多汁、油脂豐厚，更有入口即化的口感。

條款及細則﹕

  • 優惠每日數量有限。
  • 優惠期由2023年4月27日至2023年6月30日止。
  • 廚師發辦可能會因食材供應短缺而臨時有所更改。
  • 此優惠不可與其他優惠同時使用。
  • 如有任何爭議，食之劇場保留一切最終決定權。

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