希鳥Kicho慶祝開業一週年 推晚市廚師發辦 x 無限暢飲清酒

來自日本的過江龍鳥割烹專家「希鳥 Kicho」為慶祝開業一週年，由即日起至2023年6月30日期間，推出時令廚師發辦十四道菜晚市菜單搭配無限暢飲清酒體驗優惠，並於2023年5月22日起開放午市服務，為賓客帶來別具炭香滋味的燒鳥午市定食選擇。

希鳥一週年 推晚市廚師發辦 x 無限暢飲清酒

店內的燒鳥菜式均採用明爐炭火燒製，並特意選用擁有百年燒製歷史、由日本白橡木及硬木燒製而成的備長炭帶來獨一無二的炭香風味。由集團的資深日籍廚藝顧問吉田史先生領軍，熱情的料理團隊致力以雞隻的不同部位精緻詮釋傳統燒鳥滋味，為賓客呈獻觸動視覺、聽覺、嗅覺及味覺的多重感官享受，完美展現鳥割烹變化多端的極致風味。

全新推出的「希鳥 Kicho一週年十四道菜晚市廚師發辦菜單」由即日起至2023年6月30日期間供應，每位優惠價$888（原價$1,000）。菜單中除了燒鳥串燒外，更包羅湯品、前菜、蔬菜、主食及甜品。

清徹鮮美的「雞清湯」定是最佳的開胃湯品，配上嫩滑的雞肉丸子，為晚宴揭開序幕。

多款燒鳥串燒包括 「雞頸」、「雞心」、「雞胗」及「雞腿肉」等，另外亦有精巧雞肉美饌還有如「炙燒雞胸」，以香脆紫菜裹上三文魚子同吃，鹹鮮味濃；加上略帶焦香的「炭燒免治雞肉軟骨」，蘸上順滑的日本長崎縣太陽卵享用，絕對是只此一家的滋味。

菜單上，還有洋溢夏日色彩的「炭燒雞胸肉」，鮮嫩的雞胸以自家製土佐產香醋及季節蔬菜作點綴，並灑上別具鹹香特色的烏魚子，豐富菜式的口味層次。廚藝團隊更巧手製作香濃的雞肉麵豉醬搭配軟糯的「烤生麩」；並以日本地道茶碗蒸的概念襯托口感爽彈的「慢煮雞冠」。

炭燒雞胸肉

主食方面可選風味濃厚的招牌「雞湯拉麵」，或另加$80升級享用幸福感滿滿的「免治雞肉飯」；菜單最後送上精選自家製雞蛋布丁及大福，為盛宴畫上完滿句號。

免治雞肉飯

無限暢飲七款指定清酒

為慶祝開業一週年，「希鳥 Kicho」更推出全新「鳥割烹暨品酒企劃」，於每日晚上6時至10時期間（最後下單時間為晚上9時）供應，賓客可以每位$1,388品味十四道菜廚師發辦菜單，並於100分鐘內無限暢飲七款指定清酒。一系列的指定清酒均由駐店清酒唎酒師精挑細選，風格各異。

當中推介包括「賀儀屋 無濾過 味口本醸造」、「賀儀屋 純米吟醸」、「山の壽 純米吟醸 雄町13生」，、「山の壽 純米酒 宗像日本酒プロジェクト」、「龍勢 夜の帝王 FOREVER」及「龍勢 純米大吟醸」。而第七款可供無限暢飲的清酒選擇則會不定期轉換，務求為賓客帶來品酒驚喜。