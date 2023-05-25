「銀河守護隊」一眾成員在腦域KNOWHERE安定下來，但不久卻因為火箭浣熊的身世之謎而天翻地覆。為了拯救火箭，星爵帶領隊員展開危險任務，若不成功，「銀河守護隊」可能就此滅亡⋯⋯

電影繼續由上兩集導演占士根 (James Gunn) 執導及編劇，率領銀河守護隊全員：星爵 Peter Quill (基斯柏特 Chris Pratt)、嘉魔娜 Gamora (素兒莎丹娜 Zoe Saldana)、達拉斯Drax (戴夫巴蒂斯塔 Dave Bautista)、火箭浣熊 Rocket (畢列谷巴 Bradley Cooper 聲演)、樹人 Groot (雲迪素 Vin Diesel聲演)、螳螂女 Mantis (寶姬曼迪夫Pom Klementieff)和獵布拉Nebula (凱倫吉蘭 Karen Gillan)，以最強隊形配合升級動作特技大場面，迎接終極一戰！

另外，星爵與嘉魔娜絕對是系列中備受觀眾喜愛的一對，時而鬥氣時而浪漫，可惜兩人於《復仇者聯盟3：無限之戰》中永別，嘉魔娜被養父魁隆當作其中一顆無限寶石的祭品，掉下懸崖，令星爵傷痛欲絕。不過，MCU多元宇宙將令嘉魔娜於今集重登大銀幕！這位嘉魔娜卻是來自不同時間線，之前從未認識星爵，對他也沒懷有特別感情，但已令星爵和觀眾大為驚喜，到底這對銀河情侶，最後能否再續前緣？