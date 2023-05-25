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【打工仔 埋嚟睇！】政府公布2024年公眾假期｜請3日放10日！（附必睇請假攻略）

by editorial

政府新聞處今日（25日）刊憲公布2024年公眾假期，對於「我哋呢班打工仔」來說簡直是福音！因為例如元旦、農曆新年、耶穌受難節、復活節、端午節、7.1等都是平日。小編馬上為大家提供「請假攻略」，大家看完後便可以開始自製長假期，與親朋好友齊齊去旅行！

政府今日（25日）刊憲公布2024年公眾假期｜圖片來源：政府新聞處

2024年請假攻略

農曆新年（請 3 日放 9 日）

農曆新年假期將為2月10日、12日及13日（星期六、一、二）。
攻略：2月14至16日（星期三至五）請假，連同星期六日，即可放足 9 日假！

耶穌受難節 + 復活節 + 清明節（請 3 日放 10 日）

耶穌受難節、復活節及清明節假期將為3月29日、4月1日及4月4日（星期五、一、四）。
攻略：4月2、4月3及4月5日（星期二、三、五）請假，連同星期六日，即可放足10日假！

勞動節（請 2 日放 5 日）

5.1勞動節假期將為星期三。
攻略：5月2日、5月3日（星期四、五）請假，連同星期六日，即可放足5日假！

母親節 + 佛誕（請 2 日放 5 日）

5月12日（星期日）為母親節；5月15日（星期三）為佛誕假期。
攻略：5月13至14日（星期一、二）請假，連同星期六日，即可放足 5 日假！（可以趁這個假期與家人旅遊，慶祝母親節呢）

中秋節翌日（請 2 日放 5 日）

中秋節翌日為9月18日（星期三）。
攻略：9月16、17 或 9月19、20 日（星期一、二，或星期四、五）請假，連同星期六日，即可放足 5 日假！

聖誕節（請 1 日放 5 日｜請 3 日放 8 日）（要看看大家夠不夠假期呢）

聖誕節及聖誕節翌日分別為星期三、四
請 1 日放 5 日：12月27日（星期五）請假，連同星期六日，即可放足 5 日假！
請 3 日放 8 日：12月27、30、31日（星期五、一、二）請假，連同星期六日及元旦，即可放足 8 日假！

多謝收看，希望幫到大家！小編現在去請假了～Yeah！

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