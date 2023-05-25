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Trip.com 一連五日限量優惠｜酒店低至$299、買一送一門票、機票優惠代碼

by editorial

暑假將至，又是一家大小盡情享受家庭樂的時候，Trip.com 將於2023年5月29日至6月2日（周一至周五）推出「5.29 夏日狂賞」，發放多項超級優惠，包括最火熱的快閃限量酒店及當地體驗，以及熱門旅遊目的地特惠機票等，密鑼緊鼓計劃暑期活動的朋友記得鎖定活動時間，準時競搶！

Trip.com 限量酒店優惠：低至 HK$299

在最矚目的快閃限量酒店優惠中，Trip.com精選港澳台9間酒店優惠進行限量競搶，由5月29日至6月2日，每天均有不同的酒店提供超值優惠，於上午10時開放予Trip.com會員競搶。名額有限，先訂先得，售完即按照原價售賣！

日期開搶時間目的地酒店快閃價(港幣，不連稅)原價(港幣)
5月29日 (星期一)早上10時香港香港維港凱悅尚萃酒店9991,980
香港港麗酒店1,9993,185
5月30日 (星期二)早上10時澳門澳門四季酒店9992,248
澳門JW萬豪酒店9992,151
5月31日 (星期三)早上10時香港迪士尼探索家度假酒店9991,700
香港迪士尼樂園酒店9991,900
6月1日 (星期四)早上10時台北台北士林萬麗酒店9991,392
台北大直英迪格酒店4991,250
6月2日 (星期五)早上10時香港香港嘉湖海逸酒店299556
澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）
迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）

限量門票買一送一

除酒店優惠外，Trip.com 會員於同一時間亦可競搶香港及澳門的熱門玩樂體驗門票快閃優惠，包括香港海洋公園雙人票、澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐、新濠影滙水上樂園門票買一送一優惠等等。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。

日期開搶時間目的地優惠詳情快閃價(港幣)原價(港幣)
5月29日 (星期一)早上10時香港香港海洋公園雙人票買一送一498996
「東方之珠」維港遊寫意午後A四折96240
5月30日 (星期二)早上10時澳門澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐買一送一240318
5月31日 (星期三)早上10時香港挪亞方舟豐盛閣餐廳海鮮自助晚餐買一送一7061,294
香港萬怡酒店 MoMo Cafe自助烤肉晚餐買一送一5921,184
6月1日 
(星期四)		早上10時澳門新濠影滙水上樂園平日／特定日子門票
買一送一		4701,010
6月2日
(星期五)		早上10時香港Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡(４日) 優惠1068
香港海洋公園雙人票買一送一
澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐買一送一

限量機票優惠 東京機票低至五六折

由5月26日至6月10日，Trip.com會於活動網站推出香港航空特惠機票供用戶競搶，包括低至HK$1,500(不含稅，下同)的來回大阪機票、五六折東京機票，以及低至HK$600的單程台北機票等，機票出發日為5月26日至7月13日，讓你盡情享受暑假旅遊樂！

5月29日至6月2日 9PM機票優惠代碼（Mastercard專享）
5月29日至6月2日 9PM高鐵優惠代碼

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