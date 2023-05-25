Trip.com 一連五日限量優惠｜酒店低至$299、買一送一門票、機票優惠代碼
暑假將至，又是一家大小盡情享受家庭樂的時候，Trip.com 將於2023年5月29日至6月2日（周一至周五）推出「5.29 夏日狂賞」，發放多項超級優惠，包括最火熱的快閃限量酒店及當地體驗，以及熱門旅遊目的地特惠機票等，密鑼緊鼓計劃暑期活動的朋友記得鎖定活動時間，準時競搶！
Trip.com 限量酒店優惠：低至 HK$299
在最矚目的快閃限量酒店優惠中，Trip.com精選港澳台9間酒店優惠進行限量競搶，由5月29日至6月2日，每天均有不同的酒店提供超值優惠，於上午10時開放予Trip.com會員競搶。名額有限，先訂先得，售完即按照原價售賣！
|日期
|開搶時間
|目的地
|酒店
|快閃價(港幣，不連稅)
|原價(港幣)
|5月29日 (星期一)
|早上10時
|香港
|香港維港凱悅尚萃酒店
|999
|1,980
|香港港麗酒店
|1,999
|3,185
|5月30日 (星期二)
|早上10時
|澳門
|澳門四季酒店
|999
|2,248
|澳門JW萬豪酒店
|999
|2,151
|5月31日 (星期三)
|早上10時
|香港
|迪士尼探索家度假酒店
|999
|1,700
|香港迪士尼樂園酒店
|999
|1,900
|6月1日 (星期四)
|早上10時
|台北
|台北士林萬麗酒店
|999
|1,392
|台北大直英迪格酒店
|499
|1,250
|6月2日 (星期五)
|早上10時
|香港
|香港嘉湖海逸酒店
|299
|556
限量門票買一送一
除酒店優惠外，Trip.com 會員於同一時間亦可競搶香港及澳門的熱門玩樂體驗門票快閃優惠，包括香港海洋公園雙人票、澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐、新濠影滙水上樂園門票買一送一優惠等等。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。
|日期
|開搶時間
|目的地
|優惠詳情
|快閃價(港幣)
|原價(港幣)
|5月29日 (星期一)
|早上10時
|香港
|香港海洋公園雙人票買一送一
|498
|996
|「東方之珠」維港遊寫意午後A四折
|96
|240
|5月30日 (星期二)
|早上10時
|澳門
|澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐買一送一
|240
|318
|5月31日 (星期三)
|早上10時
|香港
|挪亞方舟豐盛閣餐廳海鮮自助晚餐買一送一
|706
|1,294
|香港萬怡酒店 MoMo Cafe自助烤肉晚餐買一送一
|592
|1,184
|6月1日
(星期四)
|早上10時
|澳門
|新濠影滙水上樂園平日／特定日子門票
買一送一
|470
|1,010
|6月2日
(星期五)
|早上10時
|香港
|Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡(４日) 優惠
|10
|68
限量機票優惠 東京機票低至五六折
由5月26日至6月10日，Trip.com會於活動網站推出香港航空特惠機票供用戶競搶，包括低至HK$1,500(不含稅，下同)的來回大阪機票、五六折東京機票，以及低至HK$600的單程台北機票等，機票出發日為5月26日至7月13日，讓你盡情享受暑假旅遊樂！