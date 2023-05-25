Trip.com 一連五日限量優惠｜酒店低至$299、買一送一門票、機票優惠代碼

暑假將至，又是一家大小盡情享受家庭樂的時候，Trip.com 將於2023年5月29日至6月2日（周一至周五）推出「5.29 夏日狂賞」，發放多項超級優惠，包括最火熱的快閃限量酒店及當地體驗，以及熱門旅遊目的地特惠機票等，密鑼緊鼓計劃暑期活動的朋友記得鎖定活動時間，準時競搶！

Trip.com 限量酒店優惠：低至 HK$299

在最矚目的快閃限量酒店優惠中，Trip.com精選港澳台9間酒店優惠進行限量競搶，由5月29日至6月2日，每天均有不同的酒店提供超值優惠，於上午10時開放予Trip.com會員競搶。名額有限，先訂先得，售完即按照原價售賣！

日期 開搶時間 目的地 酒店 快閃價(港幣，不連稅) 原價(港幣) 5月29日 (星期一) 早上10時 香港 香港維港凱悅尚萃酒店 999 1,980 香港港麗酒店 1,999 3,185 5月30日 (星期二) 早上10時 澳門 澳門四季酒店 999 2,248 澳門JW萬豪酒店 999 2,151 5月31日 (星期三) 早上10時 香港 迪士尼探索家度假酒店 999 1,700 香港迪士尼樂園酒店 999 1,900 6月1日 (星期四) 早上10時 台北 台北士林萬麗酒店 999 1,392 台北大直英迪格酒店 499 1,250 6月2日 (星期五) 早上10時 香港 香港嘉湖海逸酒店 299 556

澳門JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Macau）

迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）

限量門票買一送一

除酒店優惠外，Trip.com 會員於同一時間亦可競搶香港及澳門的熱門玩樂體驗門票快閃優惠，包括香港海洋公園雙人票、澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐、新濠影滙水上樂園門票買一送一優惠等等。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。

日期 開搶時間 目的地 優惠詳情 快閃價(港幣) 原價(港幣) 5月29日 (星期一) 早上10時 香港 香港海洋公園雙人票買一送一 498 996 「東方之珠」維港遊寫意午後A四折 96 240 5月30日 (星期二) 早上10時 澳門 澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐買一送一 240 318 5月31日 (星期三) 早上10時 香港 挪亞方舟豐盛閣餐廳海鮮自助晚餐買一送一 706 1,294 香港萬怡酒店 MoMo Cafe自助烤肉晚餐買一送一 592 1,184 6月1日

(星期四) 早上10時 澳門 新濠影滙水上樂園平日／特定日子門票

買一送一 470 1,010 6月2日

(星期五) 早上10時 香港 Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡(４日) 優惠 10 68

香港海洋公園雙人票買一送一

澳門旅遊塔360 °旋轉餐廳自助午餐買一送一

限量機票優惠 東京機票低至五六折

由5月26日至6月10日，Trip.com會於活動網站推出香港航空特惠機票供用戶競搶，包括低至HK$1,500(不含稅，下同)的來回大阪機票、五六折東京機票，以及低至HK$600的單程台北機票等，機票出發日為5月26日至7月13日，讓你盡情享受暑假旅遊樂！

5月29日至6月2日 9PM機票優惠代碼（Mastercard專享）

5月29日至6月2日 9PM高鐵優惠代碼

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