MIRO專屬福利！有機會與MIRROR一同拍攝《全星暑假 MIRROR+》
MIRO可以與MIRROR近距離接觸的機會來了！MIRO現正招募會員參與拍攝MIRROR全新節目《全星暑假MIRROR+》活動，屆時可以與MIRROR大玩遊戲，名額為220位。
有意參加的MIRO必須持有有效會籍並年滿18歲，於5月25日12:00至5月28日23:59到mirrorweare.com網頁內登記及填寫個人資料及回答問題。問題為「你最想參與哪一天的拍攝及最想MIRROR 挑戰甚麼遊戲？點解？」，內容限150字以內，大家的答案形式可以是：「6月5日，我想 MIRROR 成員再挑戰疊字判判官！因為可以再睇到成員之間嘅鬥嘴日常！」
答案最有創意的MIRO可以與MIRROR一同拍攝節目，結果將於5月31日公佈。得獎者參與拍攝該節目之日期將由主辦單位隨機分配，一律不可更改或更換，拍攝詳情如下：
- 2023年6月5日（拍攝時間待定，需時約6小時，地點:ViuTV）共50位
成員：Alton／Frankie／Jer／姜濤／Stanley／Tiger（暫定）
- 2023年6月6日（拍攝時間待定，需時約6小時，地點:ViuTV）共50位
成員：Alton／AK／Edan／Frankie／Ian／Jeremy／Lokman（暫定）
- 2023年6月26日（拍攝時間待定，需時約6小時，地點:ViuTV）共40位
成員：Alton／Frankie／姜濤／Lokman／Jeremy／Stanley （暫定）
- 2023年7月1日（拍攝時間待定，需時約6小時，地點:ViuTV）共80位*
成員：Alton／AK／Anson Lo／Edan／Frankie／Ian／Jer／Jeremy／姜濤／Lokman／Stanley／ Tiger（暫定）
*當日拍攝活動將分為兩節，每節得獎者為40位