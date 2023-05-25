MIRO專屬福利！有機會與MIRROR一同拍攝《全星暑假 MIRROR+》

MIRO可以與MIRROR近距離接觸的機會來了！MIRO現正招募會員參與拍攝MIRROR全新節目《全星暑假MIRROR+》活動，屆時可以與MIRROR大玩遊戲，名額為220位。

有意參加的MIRO必須持有有效會籍並年滿18歲，於5月25日12:00至5月28日23:59到mirrorweare.com網頁內登記及填寫個人資料及回答問題。問題為「你最想參與哪一天的拍攝及最想MIRROR 挑戰甚麼遊戲？點解？」，內容限150字以內，大家的答案形式可以是：「6月5日，我想 MIRROR 成員再挑戰疊字判判官！因為可以再睇到成員之間嘅鬥嘴日常！」

答案最有創意的MIRO可以與MIRROR一同拍攝節目，結果將於5月31日公佈。得獎者參與拍攝該節目之日期將由主辦單位隨機分配，一律不可更改或更換，拍攝詳情如下：