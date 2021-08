《聲·夢飛行First Live On Stage》昨晚在旺角麥花臣場館舉行頭場,除了十五位學員有份演出外,導師JW和泳兒亦有表演。演唱會由十五人合唱節目主題曲《造夢時學會飛行》開始,之後再又唱又跳《全身暑假》,之後各人輪流獨唱節目的參賽歌。人氣王炎明熹(Gigi)除了獨唱《Bad Romance》、《愛情陷阱》和《沒有你還是愛你》外,又與姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy)跳唱《How You Like That》和《Chotto等等》,氣氛熱鬧。

Gigi接受訪問時表示出場前很緊張:「突然有好多鼻涕,清潔完個口又乾,好彩中間可以飲啖水。」 而她身在內地的父母透過網上直播睇騷,又在開場前傳短訊為愛女打氣:「女兒加油!爹哋、媽咪支持你!」十分窩心!

