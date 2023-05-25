愛地球 見證蜂蜜力量

眾所週知，蜜蜂在生態平衡中扮演重要的角色，協助全球9成的植物授粉，為無數其他物種提供糧食、生境、其他資源，而全球各地的不可持續的農業做法和濫用農藥、氣候變化和極端溫度、生境破壞，正正破壞蜜蜂的健康。

GUERLAIN啟發自醫學美容護理， 最新推出的「全新升級版再生修護雙效眼精華」 利用科研結合蜂蜜的嫩肌修復力量，做到明亮肌膚及緊緻提升兩大功效。同時創造「極蜂」組合，動態黑蜂蜜修護（Dynamic Blackbee Repair）科技 ，它能加快肌膚天然自我修復機制。

全新升級版再生修護雙效眼精華

將白蜂蜜濃縮精華的亮肌功能，結合果酸AHAs和複合酸PHAs的煥膚功效，加上生物多重發酵蜂蜜，促使雙效精華提供升級煥顏和緊緻提升，為肌膚注入雙重青春動力，回復年輕美態。

使用後，觀察到超卓減齡嫩肌功效：

肌膚看得到提拉 ＋52%

肌膚更緊緻 ＋43%

皺紋減少 -36%

肌膚更明亮 ＋63%

肌膚更平滑 +54%

毛孔不再顯眼 -29%

*數據來源 GUERLAIN

以蜂蜜為主打成分的GUERLAIN，在護蜂行動亦不遺餘力，為提高下一代保育蜜蜂意識，於2023年5月20至31日到尖沙咀海港城海運大廈露天廣場及入口大堂設置Bee Garden釀愛「蜂」收探索之旅，讓我們一起參與及了解品牌可持續發展意念。

海港城 – Bee Garden釀愛「蜂」收探索之旅活動

大家可以打卡、參與活動之餘，同時喚醒大眾保育的意識，將保育資訊繼續傳播開去，守護地球及蜜蜂。