《咒術迴戰》X《鏈鋸人》展覽 6月登陸LCX｜5大打卡位/ 全球限量精品/ 免費香港限定禮品

本地玩具品牌SUNRISEPOP，將會於2023年6月8日至7月2日，舉行首屆「SUNRISEPOP SUMMER FEST 2023」展覽，一次過與《鏈鋸人》和《咒術迴戰》兩大熱門動漫打卡聯動，除了可第一時間入手SUNRISEPOP三款全球首發的限定商品以及各款新上市商品外，亦能一睹SUNRISEPOP 最新發佈的60cm超寫實鏈鋸人搪膠手辦！展覽將於香港尖沙咀海港城海運大廈LCX舉行，所有參觀者均可免費入場。

《咒術迴戰》x《鏈鋸人》全球首次展出5大打卡位

是次展覽帶來不同以往的繽紛潑墨風，讓大家在LCX現場感受《鏈鋸人》和《咒術迴戰》的夢幻聯動！五大打卡亮點包括「人氣主⻆ 1:1 打卡位」、「1米高會發光的波奇塔立體公仔」、「1米高Q版⻁杖悠仁立體公仔」、 「1米高Q版五条悟立體公仔」及全球首次展出的「60cm高超寫實鏈鋸人搪膠手辦」及期間限定店。

全球首次展出的60cm高超寫實鏈鋸人搪膠手辦

期間限定店首賣全球限量精選商品

展覽除了設有非常吸引眼球的打卡位外，就一定數到其周邊產品，當中鏈鋸人和咒術迴戰合共超過300種商品！現場展售多款限定、特別版、紀念首辦、模型、滑板、 配件、公仔等，粉絲們還可以預購精選商品。完成指定步驟或消費滿指定金額，更可以免費獲取期間限定店現金券及香港限定宣傳品。

全球首發，全港限量 500件的商品：

夜光版虎杖悠仁 + 五条悟手辦錢罐組合套裝 $599

純黑版可動波奇塔 $399

白色波奇塔小夜燈 $249

預購品：

《咒術迴戰》角色 1/10 action figure $199

Q版 FIGURE SIT 系列 $199

潮人滑板 (配獨立陳列支架) $888

部分免費獲取香港限定宣傳品：

（8/6-2/7）購買咒術迴戰系列商品滿港幣$100， 送贈明信片1張。

（8/6-2/7）購買鏈鋸人系列商品滿港幣$200， 送贈角色海報一張。

（8/6-20/6）完成以下步驟即可送出變身鏈鋸人杯墊一個：1. 上載展覽照片到個人IG或FB、2. 於帖文Hashtag #SUNRISEPOP #Pochita首現LCX

#LCXHK @LCXHK、3. 帖文中@1位好友

(21/6-2/7） Follow SUNRISEPOP IG 或 FB，即可獲得咒術迴戰限定扇一把!

SUNRISEPOP SUMMER FEST 2023