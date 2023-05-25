《咒術迴戰》X《鏈鋸人》展覽 6月登陸LCX｜5大打卡位/ 全球限量精品/ 免費香港限定禮品
本地玩具品牌SUNRISEPOP，將會於2023年6月8日至7月2日，舉行首屆「SUNRISEPOP SUMMER FEST 2023」展覽，一次過與《鏈鋸人》和《咒術迴戰》兩大熱門動漫打卡聯動，除了可第一時間入手SUNRISEPOP三款全球首發的限定商品以及各款新上市商品外，亦能一睹SUNRISEPOP 最新發佈的60cm超寫實鏈鋸人搪膠手辦！展覽將於香港尖沙咀海港城海運大廈LCX舉行，所有參觀者均可免費入場。
《咒術迴戰》x《鏈鋸人》全球首次展出5大打卡位
是次展覽帶來不同以往的繽紛潑墨風，讓大家在LCX現場感受《鏈鋸人》和《咒術迴戰》的夢幻聯動！五大打卡亮點包括「人氣主⻆ 1:1 打卡位」、「1米高會發光的波奇塔立體公仔」、「1米高Q版⻁杖悠仁立體公仔」、 「1米高Q版五条悟立體公仔」及全球首次展出的「60cm高超寫實鏈鋸人搪膠手辦」及期間限定店。
期間限定店首賣全球限量精選商品
展覽除了設有非常吸引眼球的打卡位外，就一定數到其周邊產品，當中鏈鋸人和咒術迴戰合共超過300種商品！現場展售多款限定、特別版、紀念首辦、模型、滑板、 配件、公仔等，粉絲們還可以預購精選商品。完成指定步驟或消費滿指定金額，更可以免費獲取期間限定店現金券及香港限定宣傳品。
全球首發，全港限量 500件的商品：
預購品：
部分免費獲取香港限定宣傳品：
SUNRISEPOP SUMMER FEST 2023
- 地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX
- 日期：6月8日(四) 至 7月2日(日)
- 時間：星期一至日 10:00 – 22:00
- 入場費用：免費