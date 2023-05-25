乘坐噴射飛航指定航線 有機會贏取國泰來回機票 先到先得 送完即止！
噴射飛航｜又有機會贏取免費機票！噴射飛航 TurboJET 宣布，於2023年5月26日至6月9日乘搭噴射飛航機場航線前往香港國際機場的乘客，在澳門氹仔客運碼頭完成辦理登船手續後，方可獲發機票兌換碼，先到先得，送完即止。
條款及細則：
- 於2023年5月26日至6月9日乘搭噴射飛航機場航線前往香港國際機場的乘客，在氹仔客運碼頭完成辦理登船手續後，方可獲發機票兌換碼，先到先得，送完即止。
- 就發放機票兌換碼基制及流程有任何爭議，噴射飛航保留最終解釋權及決定權。
- 是次推廣活動由香港機場管理局主辦，其保留暫停、更改或取消所有優惠或修訂所有條款及細則的權利。噴射飛航在任何情況下將不會承擔與此推廣活動相關所引致直接或間接的任何招損。
- 所有噴射飛航旗下員工及其家屬均不得參加此活動
- 機票兌換碼須受香港機管局相關之條款細則(見下)所限制。
香港機場管理局機票兌換碼條款及細則
- 每個機票兌換碼只供獲贈機票人士使用，並只可使用壹次。
- 每個機票兌換碼僅可用作預訂壹（一）張從香港出發來回指定目的地的來回機票，並只適用於由國泰航空營運的航班。每個行程均在香港出發及完結。
- 機票兌換碼僅適用於透過www.cathaypacific.com進行網上預訂機票，並不可透過國泰航空流動應用程式、旅行社或客戶服務團隊預訂機票。
- 每個機票兌換碼不可退款或兌換為現金或任何其他物品。
- 機票兌換碼必須在2023年6月10日前使用。機票有效期為九個月（2023年5月11日至2024年2月10日）。機票兌換碼在部分日期並不適用。
- 機票允許逗留目的地時間最短為兩天，最長為七天。
- 獲贈機票人士須在預訂機票時選定所有來回機票的航班及日期。
- 獲贈機票人士須承擔適用於機票的所有稅項及附加費。
- 機票按指定票價子級別“O” 票價預訂，並受禁運期及航班座位供應情況限制。各航班上指定票價子級別獲分配的座位數目各有不同，雖然在同一個級別機艙內其他票價子級別仍有座位供應，但指定票價子級別座位可能已被全數預訂。
- 機票一經預訂，恕不可退款、更改航線或轉讓。
- 更改航班日期須就每項交易支付重新訂位費用人民幣1,060元。
- 如獲贈機票人士沒有登機，則被視為放棄機票論，概不得重新預訂機票。
- 使用機票時可賺取「亞洲萬里通」里數及會籍積分。有關累積里數詳情，請瀏覽https://www.cathaypacific.com/cx/sc_CN/membership/asia-miles.html
- 不可以現金或任何飛行常客里數提升客艙級別。
- 如有關兌換機票存有任何爭議，國泰航空保留最終決定權。
- 所有機票均由香港機場管理局贊助。