漢陽x譚嘉荃《滿漢荃席音樂盛宴演唱會》勁歌熱舞向前輩致敬 獲群星撐場

漢陽與譚嘉荃(Amy)，日前於尖沙咀文化中心音樂廳舉行《滿漢荃席音樂盛宴演唱會》，獲不少圈中朋友到場支持，包括薛家燕、B2成員郭可穎、張崇德、劉美娟、施綺蓮、蘇姍、黃翊、蔣嘉瑩、唐韋琪、陳榮竣、吳香倫、沈可欣、歐信希、敖嘉年、范振鋒、李思欣、彭皓鋒夫婦、方俊文、甄采浠、《中年好聲音》的梁愷庭、丁文俊與年輕貌美的玄學家唐碧霞等。是次演唱會統籌由回流香港的藝人好友KK彭鏡光負責；漢陽的姊姊更有上台獻花。

演唱會特別嘉賓方面，今次比較破格，漢陽邀請了樂隊All for one、Amy邀請了網紅敖可凝(Smiley)，除了合唱《如果……陽光》及《初戀》外，Smiley亦有演唱自己的新歌。Amy提到，於網上見到Smiley很多自彈自唱的作品，雖然Smiley從少就患有罕見免疫系統病，但從不放棄追逐音樂夢，令Amy非常感動，所以一定要支持Smiley，亦希望大家也支持Smiley。

另外，Amy在台上又出現她於跳唱組合B2時的甩bra事件！原來於演唱會期間，她其中一邊bra帶斷了，她只好向前彎住身去唱，連續四首歌之後都又沒時間去換，最後用了最原始方法，用膠紙包住胸！Amy又稱兩日前開始免疫系統出了問題，幸好化妝師以特別方法處理，以化妝遮掩才得以正常面目面對觀眾。

至於漢陽則因為之前感染COVID後曾經失聲，所以這是他演唱會生涯中最緊張的一次，這段時間幸得好兄弟張崇德及音樂總監Vincie花時間及心機去教他重新學習運氣及發聲，雖然不是最佳狀態，但努力幾個月總算不負眾望。

二人出場時即以10分鐘串燒歌又跳又唱向梅艷芳及張國榮致敬，漢陽更獨唱師父羅文金曲《親情》向其致敬；獻唱英文版《吻別》時因其本身想向改編歌致敬，故此練了英文版及將國語英文版混合，惜台上提字機突然出問題，加上對混合版本不夠熟練，故此看似突然忘記歌詞，故之後只能演繹熟練國語版本。