港灣豪庭推《夜嚐密密賞》 晚間消費換現金券 優惠回贈高達10%

商場優惠｜港灣豪庭廣場為大家提供6PM後消費優惠，由2023年6月1日起特別推出《夜嚐密密賞》，顧客於晚上6時後於場內以電子貨幣即日消費滿HK$500或以上，即賞你總值HK$50電子現金券，讓你與親朋好友歎完美食再消費購物，慳上加慳！

港灣豪庭廣場坐落於西九龍心臟地段，從百貨超市到時尚服飾、美容及個人護理等都應有盡有，還有多間人氣餐廳，匯聚各式美食，提供多元化的國際美食選擇。

港灣豪庭廣場，您可以品嚐到由外地直送的時令新鮮生蠔，配上各式白酒，為生蠔的風味畫龍點睛。 喜歡品嚐粵式點心的話，一定不能錯過這裡的新式茶居，同時提供傳統及新派的粵式點心，在裝潢新潮的環境享用優質美點，或許會顛覆你對點心的想像。 此外，這裡還有手工水餃專門店，以及意大利美食及Pizza等多種環球美食，讓您嚐盡不同國度的美食風味。

來港灣豪庭廣場享受一趟滿腹之旅吧！港灣豪庭廣場呈獻《夜嚐密密賞》，顧客於晚上6晚後於商場內以電子貨幣即日消費滿HK$500或以上，最多可憑三張不同商戶發出的即日電子機印發票 (每張發票需至少HK$50或以上，其中一張必須為餐飲商戶電子發票)，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可到商場禮賓部換領總值HK$50現金券，即時為你的消費券回贈10%！現金券適合各類別商戶，禮券數量有限，換完即止，敬請把握機會！

港灣豪庭廣場《夜嚐密密賞》換領詳情：

換領日期：2023年6月1日起至換完即止

換領時間︰晚上6時至晚上10時

換領地點︰商場禮賓部

兌換詳情：晚上6時後，顧客於場內以電子貨幣即日消費滿HK$500或以上，連同相符的電子機印發票（最多三間不同商戶的電子發票，其中一張必須為餐飲商戶電子發票，每張發票至少滿HK$50或以上），即可換領總值HK$50商場電子禮券。

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