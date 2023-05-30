消費券2023｜BoC Pay推多重優惠 新舊用戶送$100/$1掃精選產品/ 逾40商戶消費$50即減$5

中國銀行（香港）（「中銀香港」）全力支持2023年第二期消費券計劃！全新及現有客戶成功以BoC Pay領取消費券，可享港幣100元「現金賞」及高達港幣5,000元「加碼理財賞」；客戶更可以低至港幣1元閃購價搶購精選超值產品，以及於超過40個熱門商戶消費滿港幣50元即減5元！

今次BocPay邀得女星楊偲泳(Renci) 夥拍以精明見稱的人氣KOL小斯，分別化身「Shopping 天后」及「着數Hunter」拍攝宣傳照及廣告片，向市民推介以BoC Pay 登記及使用消費券的最著數攻略，盡享一系列消費及理財優惠，齊齊「勁賞全城Pay」！

楊偲泳計劃轉用BoC Pay領取消費券 入手美容機！

Renci第一次參與中銀香港BoC Pay消費券的推廣工作，更是首度與深受網民歡迎的KOL小斯合作，並在片中大玩Quick Change造型。被問及首次和小斯合作的感受，Renci表示：「我一直有follow小斯的facebook同IG專頁，他網羅城中最Hot最抵的日常消費、旅遊、機票酒店優惠及資訊，絕對是一位名符其實的『着數Hunter』。」

Renci非常感謝BoC Pay讓我有機會見到小斯本人，因為可以即場向他請敎不少著數攻略！

提到第二期消費券登記及轉會期即將開始，Renci已計劃好轉用BoC Pay：「我一直想買一部美容機，放工後可以在家中護理皮膚，但可惜太貴不捨得買，現在我可以用消費券正式入手。」同時，Renci亦第一時間叫齊朋友「轉會」BoC Pay，因為全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，都會有港幣100元現金賞，還有總值高達港幣5,000元加碼理財優惠，當中以港元定存特優年利率、旅遊保險保費折扣、外幣兌換等優惠最吸引我，「轉會」真的著數多多！」

拍攝期間，Renci獲一名10歲混血小鮮肉Yanson探班，並送上鮮花為她打氣兼祝賀她在芝加哥亞洲躍動影展憑《毒舌大狀》奪得璀璨之星獎(Bright Star Award)。Renci笑言：「Yanson 是我好朋友的兒子，我經常叫他做『小男友』、叫朋友做『奶奶』，希望等他長大後可以嫁給他。哈哈！同時，Yanson 7月生日，我計劃以BoC Pay登記領取消費券，把握連串消費優惠，為『小男友』準備生日禮物。」

以BoC Pay 登記領取消費券 享港幣100 元「現金賞」

全新及現有消費券客戶成功以BoC Pay領取消費券，均可享港幣100元「現金賞」。如客戶已透過 BoC Pay 領取2023年第一期消費券，且符合2023年第二期消費券計劃的資格準則，由7月16日起，將可自動獲發第二期消費券。

若客戶首次以BoC Pay 領取消費券，可於6月5日起，在BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」並前往特區政府消費券電子登記平台（www.consumptionvoucher.gov.hk），按指示登記使用 BoC Pay 收取消費券，完成登記後將會收到特區政府的短訊通知，即可於7月16日獲發第二期消費券。

以BoC Pay登記領取消費 特享高達港幣5,000元「加碼理財賞」

「加碼理財賞」優惠高達港幣5,000元，包括定期存款、信用卡、外幣兌換、保險及跨境匯款等服務，詳情如下：

銀行服務 優惠 定期存款 以「合資格新資金結餘」港幣1萬元或以上開立「港元新資金特優定期存款」，可享特優年利率優惠 外幣兌換 成功兌換外幣達指定累計金額，可享高達港幣2,300元獎賞 保險 以低至6折優惠投保「環宇智選旅遊保障計劃」或「大灣區旅遊保障計劃」；



投保「周全家居綜合險」，可享首年保費75折



投保中銀集團人壽保險有限公司「目標三年網上儲蓄保險計劃（港元保單）」可享首年保費折扣優惠，以及有機會享額外港幣500元百佳超級市場電子現金券 股票 首筆港股、A股及/或美股交易可享港幣1元佣金優惠 信用卡 中銀信用卡、中銀雙幣卡或中銀聯營卡合資格信用卡客戶享額外8,000積分獎賞 跨境匯款 首筆交易手續費豁免優惠

「閃購勁賞Pay」：低至港幣1元閃購精選產品

BoC Pay 推出閃購優惠多重奏！即日起至2023年6月2日，於7-Eleven便利店買滿HK$30，即減HK$10，於萬寧門市買滿HK$300，即減HK$50。此外，BoC Pay聯乘莎莎網店(Sasa.com.hk)、士多、友和YOHO等商戶推出「閃購週」優惠，讓客戶可以低至港幣1元，搶購飲料及食品、護膚品等指定人氣產品。優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

商戶 閃購優惠 7-Eleven便利店 買滿HK$30，即減HK$10 萬寧門市 買滿HK$300，即減HK$50 友和YOHO手機網頁版網上商店 ．優惠1：HK$1 搶購AIRSIM 無國界上網卡 （送價值HK$78 Now E連環娛樂組合通行證)

． 優惠2：HK$1 搶購YOHO 小涼伴 LED 手提式風扇 士多Ztore ．優惠1：HK$1搶購EVIAN 依雲(平行進口)天然礦泉水 1.5LX6’S X2

．優惠2：HK$1搶購原箱40件印尼撈麵 (送價值HK$29.9UCC咖啡一盒)

．優惠3：HK$1搶購寶礦力水特電解質補充飲料 500ML X 6樽 莎莎網店 ．優惠1：HK$1 搶購Lancome 柔顏爽膚水 50毫升

．優惠2：HK$1 搶購It’s Skin 婚紗粉嫩煥白霜 100毫升

人氣飲食、購物商戶 —消費滿港幣50元立減港幣5元優惠

BoC Pay更聯同多個商戶推出消費優惠，由即日起至7月31日，客戶透過BoC Pay 用消費券，可於超過40個熱門商戶享受消費滿港幣50元立減港幣5元優惠，當中包括百佳、日本城、屈臣氏、星巴克、759阿信屋、MCL戲院、太興等 。

港幣50元立減港幣5元優惠 – 適用商戶：

759 阿信屋 百佳超級市場 東海堂 亞參雞飯 優品 360 屈臣氏 中華書局 卡萊美 稻埕 點煲 大生生活超市 餃子駅 FoodVille URBAN Homebake 鴻福堂 日本城 三聯書店 瓊芳冰廳 龍豐集團 美心西餅 美心食品網上商店 MCL 戲院 (MCL App 除外) 敏華冰廳 Paper Stone Bakery 花椒子 錦麗 中國移動網上商店(優惠只適用於繳費或增值) 聖安娜餅屋 星巴克(機場、亞洲國際博覽館及迪士尼分店除外) 太興 譚仔三哥米線 譚仔雲南米線 茶木 商務印書館 靠得住 UNY生活創庫(優惠不適用於部份寄售商) APITA(優惠不適用於部份寄售商) 谷辰(優惠不適用於部份寄售商) 吉野家 銀龍茶餐廳 茶魚飯后 潮味工房 泰平山

首次以BoC Pay 領取消費券教學 (由6月5日起)：

步驟1: 在BoC Pay 首頁點擊「從速登記」，輸入支付密碼及單次短訊認證碼。

步驟2: 複製特定識別號碼