消費券2023｜BoC Pay推多重優惠 新舊用戶送$100/$1掃精選產品/ 逾40商戶消費$50即減$5
中國銀行（香港）（「中銀香港」）全力支持2023年第二期消費券計劃！全新及現有客戶成功以BoC Pay領取消費券，可享港幣100元「現金賞」及高達港幣5,000元「加碼理財賞」；客戶更可以低至港幣1元閃購價搶購精選超值產品，以及於超過40個熱門商戶消費滿港幣50元即減5元！
今次BocPay邀得女星楊偲泳(Renci) 夥拍以精明見稱的人氣KOL小斯，分別化身「Shopping 天后」及「着數Hunter」拍攝宣傳照及廣告片，向市民推介以BoC Pay 登記及使用消費券的最著數攻略，盡享一系列消費及理財優惠，齊齊「勁賞全城Pay」！
楊偲泳計劃轉用BoC Pay領取消費券 入手美容機！
Renci第一次參與中銀香港BoC Pay消費券的推廣工作，更是首度與深受網民歡迎的KOL小斯合作，並在片中大玩Quick Change造型。被問及首次和小斯合作的感受，Renci表示：「我一直有follow小斯的facebook同IG專頁，他網羅城中最Hot最抵的日常消費、旅遊、機票酒店優惠及資訊，絕對是一位名符其實的『着數Hunter』。」
提到第二期消費券登記及轉會期即將開始，Renci已計劃好轉用BoC Pay：「我一直想買一部美容機，放工後可以在家中護理皮膚，但可惜太貴不捨得買，現在我可以用消費券正式入手。」同時，Renci亦第一時間叫齊朋友「轉會」BoC Pay，因為全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，都會有港幣100元現金賞，還有總值高達港幣5,000元加碼理財優惠，當中以港元定存特優年利率、旅遊保險保費折扣、外幣兌換等優惠最吸引我，「轉會」真的著數多多！」
以BoC Pay 登記領取消費券 享港幣100 元「現金賞」
全新及現有消費券客戶成功以BoC Pay領取消費券，均可享港幣100元「現金賞」。如客戶已透過 BoC Pay 領取2023年第一期消費券，且符合2023年第二期消費券計劃的資格準則，由7月16日起，將可自動獲發第二期消費券。
若客戶首次以BoC Pay 領取消費券，可於6月5日起，在BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」並前往特區政府消費券電子登記平台（www.consumptionvoucher.gov.hk），按指示登記使用 BoC Pay 收取消費券，完成登記後將會收到特區政府的短訊通知，即可於7月16日獲發第二期消費券。
以BoC Pay登記領取消費 特享高達港幣5,000元「加碼理財賞」
「加碼理財賞」優惠高達港幣5,000元，包括定期存款、信用卡、外幣兌換、保險及跨境匯款等服務，詳情如下：
|銀行服務
|優惠
|定期存款
|以「合資格新資金結餘」港幣1萬元或以上開立「港元新資金特優定期存款」，可享特優年利率優惠
|外幣兌換
|成功兌換外幣達指定累計金額，可享高達港幣2,300元獎賞
|保險
|以低至6折優惠投保「環宇智選旅遊保障計劃」或「大灣區旅遊保障計劃」；
投保「周全家居綜合險」，可享首年保費75折
投保中銀集團人壽保險有限公司「目標三年網上儲蓄保險計劃（港元保單）」可享首年保費折扣優惠，以及有機會享額外港幣500元百佳超級市場電子現金券
|股票
|首筆港股、A股及/或美股交易可享港幣1元佣金優惠
|信用卡
|中銀信用卡、中銀雙幣卡或中銀聯營卡合資格信用卡客戶享額外8,000積分獎賞
|跨境匯款
|首筆交易手續費豁免優惠
「閃購勁賞Pay」：低至港幣1元閃購精選產品
BoC Pay 推出閃購優惠多重奏！即日起至2023年6月2日，於7-Eleven便利店買滿HK$30，即減HK$10，於萬寧門市買滿HK$300，即減HK$50。此外，BoC Pay聯乘莎莎網店(Sasa.com.hk)、士多、友和YOHO等商戶推出「閃購週」優惠，讓客戶可以低至港幣1元，搶購飲料及食品、護膚品等指定人氣產品。優惠名額有限，先到先得，額滿即止。
|商戶
|閃購優惠
|7-Eleven便利店
|買滿HK$30，即減HK$10
|萬寧門市
|買滿HK$300，即減HK$50
|友和YOHO手機網頁版網上商店
|．優惠1：HK$1 搶購AIRSIM 無國界上網卡 （送價值HK$78 Now E連環娛樂組合通行證)
． 優惠2：HK$1 搶購YOHO 小涼伴 LED 手提式風扇
|士多Ztore
|．優惠1：HK$1搶購EVIAN 依雲(平行進口)天然礦泉水 1.5LX6’S X2
．優惠2：HK$1搶購原箱40件印尼撈麵 (送價值HK$29.9UCC咖啡一盒)
．優惠3：HK$1搶購寶礦力水特電解質補充飲料 500ML X 6樽
|莎莎網店
|．優惠1：HK$1 搶購Lancome 柔顏爽膚水 50毫升
．優惠2：HK$1 搶購It’s Skin 婚紗粉嫩煥白霜 100毫升
人氣飲食、購物商戶 —消費滿港幣50元立減港幣5元優惠
BoC Pay更聯同多個商戶推出消費優惠，由即日起至7月31日，客戶透過BoC Pay 用消費券，可於超過40個熱門商戶享受消費滿港幣50元立減港幣5元優惠，當中包括百佳、日本城、屈臣氏、星巴克、759阿信屋、MCL戲院、太興等 。
港幣50元立減港幣5元優惠 – 適用商戶：
|759 阿信屋
|百佳超級市場
|東海堂
|亞參雞飯
|優品 360
|屈臣氏
|中華書局
|卡萊美
|稻埕
|點煲
|大生生活超市
|餃子駅
|FoodVille
|URBAN
|Homebake
|鴻福堂
|日本城
|三聯書店
|瓊芳冰廳
|龍豐集團
|美心西餅
|美心食品網上商店
|MCL 戲院 (MCL App 除外)
|敏華冰廳
|Paper Stone Bakery
|花椒子
|錦麗
|中國移動網上商店(優惠只適用於繳費或增值)
|聖安娜餅屋
|星巴克(機場、亞洲國際博覽館及迪士尼分店除外)
|太興
|譚仔三哥米線
|譚仔雲南米線
|茶木
|商務印書館
|靠得住
|UNY生活創庫(優惠不適用於部份寄售商)
|APITA(優惠不適用於部份寄售商)
|谷辰(優惠不適用於部份寄售商)
|吉野家
|銀龍茶餐廳
|茶魚飯后
|潮味工房
|泰平山