姜濤第11首單曲《Dummy》MV首播 羅志祥御用排舞師編舞

姜濤今年首支派台歌《Dummy》MV正式曝光，力邀到台灣強勁班底拍攝MV，當中包括姜濤偶像羅志祥的御用排舞師大目，為姜濤編舞，為他在舞蹈中加入獨特且具深意的標誌動作。

自從今年初叱咤事件後，加上腳傷關係，姜濤較少在公開場合現身，利用3、4個月時間籌備一首道出心聲的作品。姜濤提到在叱咤之後，他對自己的表現不甚滿意，希望推出一首自嘲歌曲，「藉此提醒自己要保持清醒，不論觀眾稱讚或責罵，我會勇於接受，自己還有很多進步空間。」新歌想表達出自嘲、連自己都想笑自己的玩味感覺，邀得梁栢堅填詞、KW朱敏希作曲、Edward Chan監製。

大目老師（左）為新歌編舞。

姜濤藉新歌的木偶主題說起自己的感受，他自覺在過去的時間中，自己開始變成一個木偶，「自以為可以做到很多事，但不知自己是被操控的木偶，希望自己可以覺醒，可以變成一個聽到他人說話的藝人。」新歌曲風較黑暗但偏向Pop，副歌很易入腦，如果大家只記得「Dummy」這一句歌詞，姜濤認為自己都已經達到目的。

舞蹈中的「敲頭」動作來自於姜濤的靈感。

快歌當然少不得舞蹈，今次更特別請來羅志祥御用排舞師大目編舞，「台灣甚至香港，所有排舞老師都認識大目，他是一位很有經驗的排舞老師，很榮幸有他的參與。」姜濤更為自己設計了舞蹈的獨特動作，「一聽到《Dummy》的前奏時，第一時間聯想到敲頭、敲醒自己的動作，所以跟大目老師說想將這個動作加入Signature Move。」