【Neway 延續5月優惠！】6月逢星期日女士唱K一律半價！（內文附各分店詳細資料）

Neway上個月推出母親節女士唱K優惠，反應十分熱烈！所以Neway決定將優惠延續至6月，女士逢星期日到Neway唱K，人頭費一律半價，全港分店都適用！炎炎夏日不想進行戶外活動，不妨相約家人好友到K房涼著冷氣，齊齊高歌一曲吧！

條款及細則

女士專享人頭費半價優惠

此優惠祇限於香港特別行政區Neway CEO 分店（小編已致電Neway查詢，全港分店都適用）

此優惠需預早一日訂房

此優惠不能與其他優惠同時使用

另收取加一服務費

此優惠不適用於K-Lunch時段

優惠日期4/6/2023, 11/6/2023, 18/6/2023 及 25/6/2023 （六月份每個星期日）

如有任何爭議，Neway CEO保留最終決策權

Neway分店電話

Neway CEO各分店

灣仔英皇 CEO｜香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心3樓(部分)及4樓全層｜Tel：28910022

尖東港晶CEO｜九龍尖沙咀東部加連威老道100號港晶中心3字樓｜Tel：27213303

荃灣CEO｜新界荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心13及15樓(前英皇娛樂廣場)｜Tel：26120171

Neway各分店

旺角創興 Neway｜九龍旺角彌敦道601號旺角創興廣場11及12樓(接待處設於12樓) (豉油街行人隧道側,旺角地鐵站E1出口)｜Tel：27391828

佐敦 Neway｜九龍佐敦彌敦道238號238中心5至6樓(恆豐中心側)｜Tel：23323320

九龍城 Neway｜九龍城太子道西440 – 450號太子匯1樓6至7號鋪｜Tel：23822300

深水埗宇宙 Neway｜九龍深水埗青山道170號宇宙商場2樓 (於長沙灣A2出口)｜Tel：27088100

觀塘OPC Neway｜觀塘觀塘道414號1亞太中心12樓&15樓｜Tel：21806988

沙田富豪 Neway｜新界沙田富豪花園商場地下27-30B號舖｜Tel：26353428

元朗合益 Neway｜元朗合財街33號合益商場3樓全層｜Tel：22844188

圖片及資料來源：Neway官方網站



