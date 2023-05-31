東瀛遊推全新子品牌「Don’t 瀛遊」一連三周快閃活動送機票
東瀛遊日前成立全新期間限定子品牌「Don’t 瀛遊」，精心策劃幾百款環球特色旅行團及各地自由行套票，當中包括「唔使PLAN無嘢驚暑假親子團」、「梁彥宗東非團」等等。
而為慶祝「Don’t瀛遊」正式成立，東瀛遊更特別舉辦「Don’t 瀛遊 Fing支旗出嚟！」快閃活動，6月7-25日期間一連3個星期快閃港九新界各街頭，搖旗吶喊。大家只要scan中主持人「Don’t瀛遊」旗上的指定QR Code，即送你一套來回台北/曼谷/首爾機票！每節時段兩個名額，先中先得，送完即止。
快閃活動詳情：
- 2023年6月7日 (三) 中午12:30 | 太古坊
- 2023年6月10日 (六) 下午4:00 | 銅鑼灣希慎廣場
- 2023年6月11日 (日) 下午4:00 | 旺角西洋菜街
- 2023年6月13日 (二) 中午12:30 | 觀塘in park
- 2023年6月17日 (六) 下午4:00 | 沙田排頭街
- 2023年6月18日 (日) 下午4:00 | 屯門時代廣場
- 2023年6月23日 (五) 中午12:30 | 中環碼頭
- 2023年6月24日 (六) 下午4:00 | 荃灣路德圍
- 2023年6月25日 (日) 下午4:00 | 元朗西菁街