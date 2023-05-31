東瀛遊推全新子品牌「Don’t 瀛遊」一連三周快閃活動送機票

東瀛遊日前成立全新期間限定子品牌「Don’t 瀛遊」，精心策劃幾百款環球特色旅行團及各地自由行套票，當中包括「唔使PLAN無嘢驚暑假親子團」、「梁彥宗東非團」等等。

而為慶祝「Don’t瀛遊」正式成立，東瀛遊更特別舉辦「Don’t 瀛遊 Fing支旗出嚟！」快閃活動，6月7-25日期間一連3個星期快閃港九新界各街頭，搖旗吶喊。大家只要scan中主持人「Don’t瀛遊」旗上的指定QR Code，即送你一套來回台北/曼谷/首爾機票！每節時段兩個名額，先中先得，送完即止。

快閃活動詳情：