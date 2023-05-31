娛樂圈中好人好事 黎明捐6位數助遺屬、古仔助演藝基層

娛樂圈人其實並非高高在上，他們日常都會盡能力或利用影響力，幫助有需要人士。除了任賢齊曾經捐款救助先天性心臟病女孩之外，「四大天王」之一的黎明亦善待他人，捐50萬助殉職消防員遺屬；古天樂在新冠肺炎期間籌款助演藝基層、劉青雲曾幫助過初出道未成名的黃子華，默默低調行善。

黎明

黎明於圈中是最仗義疏財的藝人之一，他曾經說過：「如果錢解決到問題，就唔係問題！」2016年曾發生牛頭角迷你倉大火，有兩位消防員英勇殉職，黎明二話不說匿名捐出50萬，幫助兩名殉職消防員遺屬，及青葵公路奪命車禍中死傷者的家人度過難關。善心爆棚的黎明對身邊工作人員非常好，曾經有位助手突患重病，更以7位數助治療，可惜助手最後不敵病魔離世。

有位曾是李嘉欣助手及為黎明工作的Queenie，在工作期間突然小產，黎明出錢幫忙；有位跟隨黎明逾20年的助手是他中學同學，這位助手結婚時，黎明送上一張無銀碼的支票，助手不好意思，最後黎明為他的婚宴「埋單」，更送出豪宅，這位老闆真的極有善心！

古天樂

古天樂亦是圈中數一數二的慈善家，2020年新冠肺炎疫情令到業蕭條，「香港演藝人協會」和「香港電影工作者總會」發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，獲得香港10間電影公司支持，向基層電影工作者每人發放$9,000元援助金。在短短個多月內演藝人協會會長古天樂已籌得近3,900萬，獲不少藝人已開post表示感謝。除了照顧圈中人之外，古仔為善亦廣為人知，2008年發生的汶川大地震摧毀無數的家園、學校，古仔至今已興建了逾百間小學，遍佈不同城市，甚至興建了700多座水井、捐贈醫療室，大大改善當地人的生活。

古天樂低調行善。

古天樂至今已捐助興趣逾百所小學。

古仔不時提攜後輩，給予他們演出機會，他亦關懷前輩。盧海鵬於2018年不適接受通波仔手術，其20多萬住院費由古仔墊付，二人其實並不稔熟，只因拍攝電影結緣，於困難日子助他度過難關。除了盧海鵬，古仔亦幫助過「大佬B」。「大佬B」吳志雄於1999年因投資失利負上巨債，古仔未走紅前曾接受過「大佬B」恩惠，當時為他還清債務。

劉青雲

黃子華棟篤笑大受歡迎，不過原來早年當他未能憑此賺太多錢時，某次被朋友起哄未到尾場先食慶功宴。當時子華與劉青雲一行20多人到高級日本料理餐廳慶功，當中只有數人是認識的，子華一場棟篤笑賺不多，他要為20多人結帳時都幾「肉赤」，不過仍要硬着頭皮。正當子華想付款時，店員對他說已有人結帳，那人便是同行的劉青雲。劉青雲對子華說：「我知道呢度好多人同你唔熟，我幫你搞掂喇！」最讓子華感動的是劉青雲知道這餐慶功宴，對他來說是一個數目，他更大讚對方有大俠風範。

劉青雲與黃子華曾多次合作。

劉德華

劉德華提攜林家棟一事同樣觸動大家，林家棟早期不時接拍電視劇，他在2001年認識劉德華並簽約其創立的公司。後來，劉德華讓林家棟息影3年好好沉澱，會照樣發薪水，林家棟在這段時間發現自己再感受不到拍戲的樂趣，而且角色亦相似，電視劇痕跡太重。沉澱過後，林家棟專注電影，演技亦越發精湛，甚至於2017年拿下金像獎影帝一獎。

除了提攜後輩之外，劉德華亦有向身邊遇上困難之人伸出援手。張偉健在1997年因金融風暴陷入財困，加上沒有工作還有房貸的壓力，劉德華開出支票助他度過難關，亦跟他簽約拍戲；張達明於12年患上鼻咽癌，劉德華亦仗義相助，請他不論時間為其公司寫劇本更先全數支付劇本費，讓他可以安心抗癌。劉德華亦關注殘疾運動員，他聘請蘇樺偉到公司上班，讓他能在參賽時無後顧之憂。