譚仔 x 三哥 x PayMe 推「全民Discount」優惠

譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）聯同滙豐旗下電子錢包 PayMe ，由6月1日至30日期間推出「全民Discount」優惠企劃，除了推出快閃優惠券以PayMe惠顧滿$45即減$5外，PayMe的全新用戶凡惠顧滿$100即可獲$50優惠券。

譚仔 x 三哥 「全民電視框」快閃活動

為推廣是次企劃，譚仔和三哥日前率先以「全民電視框」(註：Discount 譚仔話為電視框)快閃活動打響頭炮，一眾打扮成學生、上班族，甚至大隻佬的「電視框人」出沒在香港不同的角落；另外，又邀請到洪卓立與女友劉沛蘅(Hillary)情侶檔出席，與PayMe喵、電視框人、譚仔姐姐及三哥姐姐一同為活動造勢！

PayMe登陸全線譚仔及三哥 至抵優惠聯乘

PayMe將於6月1日起正式登陸全線譚仔及三哥！用戶可以透過PayMe用消費券付款之外，由2023年6月1日至6月30日期間，更可於PayMe App搶譚仔及三哥快閃優惠券，買滿$45即減$5。數量有限，搶完即止。優惠券有效期為3天，逾期無效。

而在推廣期內成功登記PayMe及完成身分證驗證的全新用戶更可專享迎新獎賞，只要於譚仔或三哥惠顧滿$100並以 PayMe結賬，$50優惠券自動新增到其PayMe內，於下次買滿$100並以PayMe結帳時會自動扣減！優惠須受條款及細則約束，詳情請參閱店內推廣。