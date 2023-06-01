巨型黃鴨相隔10年回歸 6月10日起暢遊維港｜聯乘港鐵/主題電車/獨家限定紀念品
大家還記得2013年時巨型黃鴨來港，大批市民旅客蜂擁去到維港海濱打卡的盛況嗎？今年適逢橡皮鴨訪港10周年，創意品牌AllRightsReserved (ARR)特別主辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，兩隻黃鴨雙雙暢遊維多利亞港，於6月10日起開放予公眾，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。橡皮鴨停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊(中環段)。
黃鴨相隔10年回歸《橡皮鴨二重暢》6月10日起啟航
AllRightsReserved成立20周年以來，致力帶來不同藝術項目，是次《橡皮鴨二重暢》企劃亦為ARR周年慶的一大重點項目。橡皮鴨高18米，是全球最高的橡皮鴨之一，而且成雙成對重臨香港，就像「囍」、「朋」二字，象徵好事成雙，讓這老朋友為香港這個城市增添雙倍快樂！
黃鴨特別造型系列 遊走港鐵站
AllRightsReserved 與黃鴨創作人霍夫曼(Florentijn Hofman)，希望讓藝術走進生活，加強與香港聯繫，將橡皮鴨糅合富有香港地道特色的經典標誌，推出共 24 款獨特的「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」造型系列。
為讓藝術更接近生活，其中18款造型於即日起散佈在18個港鐵車站，讓公眾透過交通網絡率先體驗這趟藝術旅程，包括重要樞杻如中環站、金鐘站、紅磡站及九龍塘站，也有旅遊區如銅鑼灣站、尖沙 咀站、旺角站，更有生活社區如彩虹站、大圍站，希望人們於忙碌生活中，在繁忙的車站偶爾抬頭間 可感受到藝術治癒力量，讓橡皮鴨為大家打打氣。
今日起齊齊捕祝黃鴨主題電車！
黃鴨獨家主題紀念品
為慶祝巨型橡皮鴨訪港十周年，特別推出一系列獨家主題紀念品，其中包括全球限量只有300枚的銅像雕塑、全手工精製原木雕塑；富有地道特色的麻雀連籌碼套裝、以傳統青花紋飾繪的陶瓷3合1茶具套裝；另外亦有適合家庭粉絲的成人和兒童限定款T恤等。
- 全球首發時間：6月5日(星期一) 上午11時(香港時間)
- 全球獨家發售網站：DDT Store ddtstore.com
- 所有紀念品只限官網訂購，可選擇展覽現場取貨或送貨服務。
- 展覽現場不設銷售，只供網購取貨。
海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》詳情
- 日期：2023年6月10日起
- 地點：香港維多利亞港(毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊(中環段))