巨型黃鴨相隔10年回歸 6月10日起暢遊維港｜聯乘港鐵/主題電車/獨家限定紀念品

大家還記得2013年時巨型黃鴨來港，大批市民旅客蜂擁去到維港海濱打卡的盛況嗎？今年適逢橡皮鴨訪港10周年，創意品牌AllRightsReserved (ARR)特別主辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，兩隻黃鴨雙雙暢遊維多利亞港，於6月10日起開放予公眾，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。橡皮鴨停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊(中環段)。

黃鴨相隔10年回歸《橡皮鴨二重暢》6月10日起啟航

AllRightsReserved成立20周年以來，致力帶來不同藝術項目，是次《橡皮鴨二重暢》企劃亦為ARR周年慶的一大重點項目。橡皮鴨高18米，是全球最高的橡皮鴨之一，而且成雙成對重臨香港，就像「囍」、「朋」二字，象徵好事成雙，讓這老朋友為香港這個城市增添雙倍快樂！

黃鴨特別造型系列 遊走港鐵站

AllRightsReserved 與黃鴨創作人霍夫曼(Florentijn Hofman)，希望讓藝術走進生活，加強與香港聯繫，將橡皮鴨糅合富有香港地道特色的經典標誌，推出共 24 款獨特的「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」造型系列。

造型包括尖沙咀鐘樓、太空館、蘭桂坊及彩虹邨；地道美食如點心、菠蘿包與西多士；節慶如舞火龍、醒獅與搶包山；文化如大戲棚及大佛；公共交通工具如的士、小巴與鐵路及本土特色如紅白藍膠袋、當舖、 街市等。

為讓藝術更接近生活，其中18款造型於即日起散佈在18個港鐵車站，讓公眾透過交通網絡率先體驗這趟藝術旅程，包括重要樞杻如中環站、金鐘站、紅磡站及九龍塘站，也有旅遊區如銅鑼灣站、尖沙 咀站、旺角站，更有生活社區如彩虹站、大圍站，希望人們於忙碌生活中，在繁忙的車站偶爾抬頭間 可感受到藝術治癒力量，讓橡皮鴨為大家打打氣。

金鐘站即日起搖身一變成為期間限定「橡皮鴨主題 車站」，E 出口亦成為「橡皮鴨主題出口」，站內多處包括月台旁等，都可發現橡皮鴨影蹤及與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等，全方位佈滿可愛的橡皮鴨圖案，打造一系列主題打卡位

今日起齊齊捕祝黃鴨主題電車！

在本地最古老交通工具之一的電車，也可看到橡皮鴨踪影，因展覽特別粉飾一輛橡皮鴨主題電車，今 日起一個月內在繁忙街道上行走，讓一對橡皮鴨為鬧市帶來點點藝術氣息。

黃鴨獨家主題紀念品

為慶祝巨型橡皮鴨訪港十周年，特別推出一系列獨家主題紀念品，其中包括全球限量只有300枚的銅像雕塑、全手工精製原木雕塑；富有地道特色的麻雀連籌碼套裝、以傳統青花紋飾繪的陶瓷3合1茶具套裝；另外亦有適合家庭粉絲的成人和兒童限定款T恤等。

海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》詳情