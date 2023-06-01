消費券2023 ｜八達通分4星期派現金券 不設最低消費 最高可取$12優惠

消費券2023 ｜ 2023年消費券計劃（第二期）將於7月16日派發，八達通公司藉此準備了優惠予新舊用戶，當中包括首次登記使用八達通領取第二期消費券可賺取高達$100增值額、送出合共一百萬張現金券及各大商場和商戶均可享有優惠折扣。

八達通App限定送現金券

八達通聯同多間商戶，包括大家樂、OK便利店、日本城、麥當勞、星巴克、爭鮮、聖安娜餅屋、華御結、戶戶送Deliveroo、譚仔三哥米線、譚仔雲南米線、吉野家、金記冰室、實惠、香港街市、euro go go、健康工房、Flash Coffee和亞金南洋茶室，推出快閃現金券，最高可獲$12或免費換領麥當勞新地。

迎新及轉會獎賞

新客房及轉會到八達通的新客戶，只需於推廣期內在政府消費券計劃網站首次成功登記使用八達通領取第二期消費券，並將該八達通登記入八達通App，便可賺取$50八達通增值額，如客戶使用手機八達通登記，更可賺到$100八達通增值額。

商場及大小商戶送超過1億元優惠券

各大商場及大小商戶（包括萬寧、豐澤、JHC日本城等）將推出一系列衣、食、住、行的優惠券，讓客戶透過八達通App購買電器及電子產品、服飾、運動用品、家具。用餐或進行網購時也可享優惠折扣，總值超過港幣一億元。