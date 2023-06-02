【上環全新台式餐廳】由港台夫妻主理 還原熟悉的台灣味｜7:30am就買到即叫即製台式蛋餅！

誰說異地戀（Long Distance Love）一定分手收場？這對港台夫妻就是成功的例子！

台灣丈夫Louis與香港太太Dorothy二人在美國讀書時認識，到後來港台異地戀，再到修成正果，最後Louis決定來港定居，並與Dorothy於上環開設台式餐廳「早哦」，主打蛋餅、滷肉飯及鹹酥雞，希望將台灣的餐飲文化、熟悉的家鄉味帶到香港。

（抱歉，小編肥胖的身軀實在大煞風景）

餐廳午市必食推介

台式滷肉飯 配 招牌鹹酥雞（$58）

為迎合香港大眾的口味，Louis曾多次調整食物的調味配方。滷肉飯以自家秘方調味，配上半肥半瘦的豬腩肉，味道適中，值得一提的是餐廳採用珍珠米，完全令滷肉飯層次昇華。而招牌鹹酥雞則用上九層塔、蒜 及椒鹽調味，皮脆肉嫩。（小編大推！）

嘉義雞肉飯 配 滷香炸豬排（$58）

嘉義雞肉飯中的雞肉以大小不一的雞肉絲組成，肥瘦適中以及多汁肉嫩的雞肉令整個飯富有不同口感；炸豬排同樣是即叫即炸，關鍵是炸爐的溫度與時間控制，小編這次吃到的感覺是不乾也不柴。

招牌人氣蛋餅

香港不少台式餐廳都有蛋餅供應，大部分都相對多「花款」；而「早哦」主打的就是台灣人吃早餐時點的那種「家常蛋餅」。台灣的早餐店基本上五點半就開始供應蛋餅，Louis一直希望將台灣的早餐文化帶來香港，但基於預備材料、送貨時間等原因，所以他們最早只能於時間早上七點半開店，希望為香港人帶來多一個早餐選擇，以及品嚐得到地道蛋餅的味道。

（左）芋泥肉鬆芝士蛋餅（$38）｜（右）吞拿魚芝士蛋餅（$32）

經典台式特飲

餐廳亦提供多款經典台式特飲，例如冬瓜茶、各款珍珠奶茶及奶綠等，並設有大、小杯，讓大家整頓飯嚐盡台灣味！

（左）黑糖珍珠金萱奶茶（跟餐價：$20｜$28/500cc｜$32/700cc）｜（右）紫米奶茶（跟餐價：$22｜$30/500cc｜$34/700cc）

餐廳資料

早哦（Zao ooo）

地址：上環蘇杭街138C號地舖

營業時間：星期一至五（7:30am – 8:00pm）星期六（9:30am – 4:30pm）

電話：98412208

後記｜Louis 與 Dorothy 的愛情故事

Louis 與 Dorothy 在美國讀書時相識，其後二人相知相愛。離開美國後，Louis 返回台灣從事電腦遊戲相關的工作；而 Dorothy 則返回香港從事鋼琴教學，就這樣維持了三至四年的異地戀。

就算相隔兩地，也絲毫沒有動搖過對彼此的愛意，他們有屬於自己的一套方式去維繫。

例如每日都會通視訊電話，然後一起看劇集、綜藝節目。沒錯，是一起看，他們會開著同一套劇集，然後同一時間按鍵播放，不就行了嗎？

又例如 Dorothy 是個不太有安全感的女生，Louis 在訪問時則表示：「我基本上無時無刻都會在！就算我沒有接到電話，當我看到時就會馬上回訊息，或打電話給她。」

另外，亦因為他們的工作性質相對自由，所以基本上每數個月就會出國旅遊，與對方見見面。畢竟，一段感情裡，不論是異地戀或是甚麼，足夠的陪伴毫無疑問是令關係細水長流的關鍵。

到後來疫情肆虐全球，他們由經常一起出國旅遊見面，無奈地變成只能透過視訊電話見面。如是者又過了幾年，未來無人知曉，此刻卻可把握，Louis 決定不再等下去，於是向 Dorothy 求婚，同時為了讓生活穩定下來，Louis 決定來港定居，與太太一起好好生活。